Maior colecionador de fezes fossilizadas larga emprego e abre museu para expor o acervo Reconhecido pelo Livro Guinness dos Recordes como o dono do maior conjunto de coprólitos do planeta, George Frandsen agora disponibliza ao público a sua série de excrementos

Em 2015, George Frandsen acumulava 1.277 fezes fossilizadas, os famosos coprólitos. Com isso, foi reconhecido pelo Livro Guinness dos Recordes como o maior colecionador desse tipo de registro arqueológico.

No entanto, 10 anos depois, Frandsen já passou do coprólito de número 8.000, que junto ao restante, está disponível para visitação na cidade de Williams, no Arizona (EUA), no “Poozeum” — junção das palavra “poo” (cocô) e “museum” (museu).

O Poozeum fica em Williams, no Arizona (EUA) (Reprodução/guinnessworldrecords.com)

“Depois de 2015, consegui estabelecer contatos com pessoas de todo o mundo que se ofereceram para dar, vender e até trocar coprólitos comigo”, lembrou o colecionador, em entrevista ao site do Guinness.

Com isso, Frandsen pôde largar o cargo de diretor sênior em “em uma grande empresa de saúde”, para realizar o sonho de estar à frente do “principal museu e loja de presentes sobre cocô de dinossauro do mundo”.

Para completar, o ex-diretor faz questão de anunciar: “Nosso museu está aberto a todos, todos os dias, gratuitamente. Acreditamos que as restrições financeiras nunca devem impedir ninguém de experimentar as maravilhas das nossas exposições.”

Apesar da abundância de fezes fossilizadas disponível, Frandsen explica que o foco agora não é a quantidade, “mas encontrar as peças mais incríveis do mundo”, explica.

Uma delas é esta na postagem acima, chamada “Barnum”, considerada o maior coprólito de um carnívoro, com incríveis 67,5 cm de comprimento.

“Dado que a maioria das pessoas tem pouca ou nenhuma experiência com coprólitos, é agradável apresentá-las a esse mundo fascinante e partilhar as maravilhas que eles guardam”, pontuou o proprietário do Poozeum.