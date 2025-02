Adolescente morre após ataque de tubarão em praia popular da Austrália Esse foi o terceiro ataque fatal no país em menos de cinco semanas; testemunhas relatam que tubarões são presença constante na região Internacional|Do R7 04/02/2025 - 07h42 (Atualizado em 04/02/2025 - 11h08 ) twitter

Tubarões-brancos, tubarões-tigre e tubarões-touro são os responsáveis pelos casos mais graves Reprodução/Record News

Uma adolescente de 17 anos perdeu a vida após um ataque de tubarão nesta segunda-feira (3) na Austrália. O incidente aconteceu enquanto ela nadava em Woorim Beach, uma praia popular entre surfistas localizada na Ilha Bribie, ao nordeste do país.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, mas, segundo a polícia, a jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu cerca de 15 minutos depois.

“Os tubarões estão sempre por aqui. A gente vê todos os dias, mas ninguém comenta sobre isso”, afirmou John Wadey, testemunha do ocorrido, ao jornal Courier-Mail.

Esse foi o segundo ataque fatal de tubarão registrado na Austrália desde o começo do ano e o terceiro em menos de cinco semanas.

Em 2 de janeiro, um surfista de 28 anos foi atacado em Granites, praia no sul do país. Poucos dias antes, um pastor de 40 anos morreu após ser mordido por um tubarão enquanto pescava com a família na ilha de Humpy, na costa leste.

Desde 1791, mais de 1.200 ataques de tubarão foram documentados na Austrália, com mais de 250 resultando em mortes, conforme registros oficiais. Os tubarões-brancos, tubarões-tigre e tubarões-touro são os responsáveis pelos casos mais graves.