Ancestral do T. rex caminhou da Ásia à América do Norte por ponte terrestre, diz estudo

Tiranossaurídeos cruzaram o Estreito de Bering há 70 milhões de anos Divulgação/Pedro Salas/Sergey Krasovskiy

Um novo estudo revela que o ancestral direto do Tiranossauro rex, os tiranossaurídeos, chegaram à América do Norte após cruzar uma ponte terrestre vinda da Ásia, há cerca de 70 milhões de anos.

A pesquisa, publicada na revista Royal Society Open Science, foi liderada por Cassius Morrison, doutorando em paleontologia na University College London (UCL), e utilizou modelagem matemática para traçar a origem do rei dos dinossauros.

Segundo Morrison, os precursores do T. rex cruzaram o Estreito de Bering, entre a atual Sibéria e o Alasca, em um ambiente de florestas tropicais temperadas, semelhante ao clima da Colúmbia Britânica, no Canadá, hoje.

A descoberta reforça estudos anteriores que apontam uma relação mais próxima do T. rex com o carnívoro asiático Tarbosaurus do que com predadores norte-americanos, como o Daspletosaurus.

A pesquisa também indica que os tiranossaurídeos e seus primos, os megaraptores, experimentaram um rápido aumento de tamanho após um resfriamento global, iniciado há 92 milhões de anos, após o Máximo Térmico Cretáceo.

Esse crescimento coincidiu com a extinção dos carcarodontossaurídeos, grandes dinossauros carnívoros, que deixou um “vácuo” no topo da cadeia alimentar.

A adaptação a climas mais frios, possivelmente favorecida por penas ou fisiologia de sangue quente, pode ter contribuído para esse desenvolvimento.

Os modelos matemáticos utilizados incorporaram dados de fósseis, árvores evolutivas e condições climáticas da época, considerando lacunas no registro fóssil. Morrison disse que fósseis dos ancestrais do T. rex podem ainda estar desconhecidos na Ásia, o que abre portas para futuras descobertas.

A equipe também concluiu que o próprio T. rex evoluiu na América do Norte, especificamente em Laramidia, a metade ocidental do continente.

Charlie Scherer, coautor do estudo e futuro doutorando na UCL, disse que os tiranossaurídeos atingiram tamanhos gigantescos para ocupar o espaço deixado pelos carcarodontossaurídeos extintos.

No final da era dos dinossauros, o T. rex podia pesar até 9 toneladas, equivalente a um elefante africano grande ou um tanque leve. Já os megaraptores, com cabeças e braços delgados e garras de até 35 cm, se espalharam por regiões como Europa, África e Gondwana, caçando presas distintas, como jovens saurópodes.

