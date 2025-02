Após ameaçar atraso, grupo terrorista Hamas liberta mais três reféns israelenses Homens fazem parte da sexta rodada de troca de prisioneiros prevista pelo acordo de cessar-fogo Internacional|Do R7 15/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/02/2025 - 09h36 ) twitter

A partir da esquerda: Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen e Iair Horn, reféns que devem ser libertados neste sábado Arquivo pessoal

O grupo terrorista Hamas libertou mais três reféns israelenses neste sábado (15). Esta é a sexta troca de prisioneiros sob o acordo de cessar-fogo entre Israel e os extremistas.

Os nomes de Sagui Dekel Chen, Sasha Troufanov e Iair Horn foram divulgados pelo Hamas nesta sexta-feira (14). No início da semana, o grupo terrorista chegou a ameaçar um atraso no cronograma de libertação, sob a alegação de que Israel não estaria cumprindo suas obrigações de ajuda. O governo de Benjamin Netanyahu rejeitou a acusação e informou que poderia retomar o conflito.

O acordo de cessar-fogo exige que os terroristas do Hamas forneçam a lista dos reféns a serem libertados com 24 horas de antecedência para cada rodada de troca.

A trégua, iniciada em 19 de janeiro, prevê a liberação de 33 reféns israelenses na primeira fase do acordo, com prioridade para os casos “humanitários”, como mulheres, crianças, idosos e enfermos.

Desde o início das negociações, 16 reféns israelenses e cinco tailandeses foram libertados pelos terroristas do Hamas e entregues à Cruz Vermelha. Em troca, centenas de condenados palestinos por terrorismo foram libertados e levados à Cisjordânia.

Após o anúncio do Hamas, o Hostages and Missing Families Forum, órgão criado pelas famílias dos sequestrados pelos terroristas nos ataques de 2023, destacou as “imagens chocantes de reféns sobreviventes” divulgadas na semana passada.

Três deles — Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami — voltaram em estado grave de desnutrição e com sérios problemas de saúde.

Quem são os reféns que foram libertados

Sagui Dekel-Chen, 36 anos: Cidadão israelense-americano, está desaparecido desde o ataque do Hamas ao kibutz Nir Oz. Desde seu sequestro, sua mulher, Avital, deu à luz ao terceiro filho do casal, uma menina chamada Shahar.

Alexander (Sasha) Troufanov, 29 anos: É russo-israelense. Foi sequestrado com sua namorada Sapir Cohen no kibutz Nir Oz. A mãe e a avó de Sasha, Yelena e Irena Tati, respectivamente, também foram sequestradas. Seu pai, Vitali Troufanov, morreu no ataque. Sapir, Yelena e Irena foram libertadas na trégua de novembro de 2023.

Iair Horn, 46 anos: Cidadão argentino, foi sequestrado com o irmão, Eitan, no kibutz Nir Oz. Segundo seu pai, Itzik, ao Times of Israel, Eitan e Yair eram tios muito envolvidos na criação e vida de seus sobrinhos.