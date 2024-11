Ataque de Israel destruiu fábrica e equipamentos usados na produção de mísseis do Irã Estruturas eram consideradas a ‘espinha dorsal’ iraniana e o custo das perdas passam dos R$220 milhões Internacional|Do R7 26/10/2024 - 21h06 (Atualizado em 26/10/2024 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Irã afirma que o ataque de Israel aconteceu sob o espaço aéreo do Iraque Reprodução/The Jerusalem Post - 26.10.2024

O ataque aéreo feito por Israel contra o Irã, na madrugada desta sábado (26), atingiu uma fábrica e equipamentos utilizados pelo país na fabricação de mísseis de longo alcance. A informação é do The Jerusalem Post.

Segundo o jornal, a fábrica era usada para a produção de drones, enquanto os equipamentos eram utilizados na produção e mistura de combustível sólido para os mísseis. O ataque prejudicou a reposição do estoque das armas.

Este local era considerado secreto e foi onde os mísseis Kheibar e Haj Qasem, ambos disparados pelo Irã contra Israel no início do mês, foram abastecidos. Cerca de 20 misturadores foram destruídos e cada um é avaliado em pelo menos US$2 milhões (pouco mais de R$11 milhões).

Além disso, quatro baterias de defesa aérea, que estavam posicionadas em locais estratégicos para defender instalações nucleares e de energia de Teerã, também foram atacadas.

‌



O relatório da ação concluiu que o local, que era a ‘espinha dorsal’ da indústria de mísseis do Irã, foi completamente destruído. A restauração da operação pode demorar até dois anos para serem concluídas.

Ao todo, mais de 100 aeronaves participaram do ataque. O Irã já prometeu uma resposta a ação e afirmou que a investida de Israel, aconteceu no espaço aéreo do Iraque, que é controlado pelos Estados Unidos.