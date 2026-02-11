Homem é insultado na Turquia por ser parecido com Jeffrey Epstein
Rifat Ozdemir, de 55 anos, enfrenta comentários constrangedores e olhares hostis pela semelhança com o criminoso
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Um morador da cidade de Kayseri, na Turquia, se tornou alvo de insultos e agressões verbais em lugares públicos por ser parecido com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Rifat Ozdemir, de 55 anos, afirma que enfrenta frequentemente olhares furiosos e comentários constrangedores.
Diante da situação, o turco chegou a pensar em mudar o visual, cortar o cabelo e deixar a barbar crescer, para não ser associado ao americano, que morreu na prisão em 2019.
LEIA MAIS
Ozdemir não sabia da existência de Epstein até começar a receber comentários sobre sua aparência. A primeira pessoa que falou sobre o assunto foi o seu sobrinho. Depois, desconhecidos começaram a comentar a semelhança. Quando pesquisou o nome do criminoso na internet, ficou assustado com os abusos cometidos por ele.
“Ouvir alguém dizer ‘ele se parece com Epstein’ é algo que me causa um desconforto enorme”, desabafou Ozdemir à imprensa local. O trabalhador chegou a fazer um apelo na televisão turca, pedindo para as pessoas pararem de seguir ele nas ruas de Kayseri.
Segundo autoridades dos Estados Unidos, durante os anos 2000, o empresário Jeffrey Epstein criou uma rede de tráfico que consistia em pagar menores por atos sexuais. As vítimas também “trabalhavam” recrutando outras jovens para ele. Investigações sugerem que o criminoso tenha abusado de mais de 250 garotas.
Epstein, natural de Nova York, foi detido em 2019, acusado de tráfico sexual de menores de idade. No entanto, um mês após começar a cumprir pena, cometeu suicídio dentro da prisão.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp