Ataque de tubarão fere turistas em ilha das Bahamas Duas mulheres americanas foram resgatadas após o incidente; uma delas sofreu ferimentos graves Internacional|Do R7 10/02/2025 - 16h39 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h39 )

Polícia das Bahamas investiga ataque de tubarão Reprodução/Instagram/bahamaspress

Duas turistas americanas foram atacadas por um tubarão enquanto nadavam em Bimini, um dos destinos mais populares das Bahamas. Uma das vítimas sofreu ferimentos graves.

Elas foram resgatadas por helicóptero e levadas para a ilha de New Providence, onde receberam tratamento. A polícia investiga o caso, que ocorreu na sexta-feira (7).

Bimini é conhecida por suas águas cristalinas e vida marinha diversificada, o que atrai milhares de turistas anualmente. Entretanto, os ataques de tubarão na região não são incomuns. Em 2022, houve dezenas de ocorrências registradas, sendo que 43% das vítimas eram nadadores e 35% praticantes de stand-up paddle.

Gavin Naylor, diretor do programa International Shark Attack File, da Flórida, diz que o comportamento dos tubarões pode ser influenciado pela presença constante de turistas na água. “Os tubarões se acostumam com a presença humana e ficam menos cautelosos do que normalmente seriam”, afirma.

‌



Segundo Naylor, os tubarões frequentemente mordem acidentalmente os seres humanos, confundindo-os com presas naturais.

O último ataque fatal de tubarões aconteceu em dezembro de 2023. Na ocasião, Lauren Erickson Van Wart, uma turista americana de 44 anos, morreu após ser atacada enquanto praticava stand-up paddle. Lauren sofreu ferimentos graves no lado direito do corpo e não resistiu.