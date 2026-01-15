Avó de 81 anos cria canal de Minecraft no Youtube para pagar tratamento de câncer do neto Idosa começou a jogar para se aproximar dos netos, mas não imaginava que o jogo se tornaria fonte de esperança para a família

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A idosa Sue Jacquot, de 81 anos, criou um canal de Minecraft no YouTube para ajudar a pagar o tratamento de câncer do neto, Jack Self.

O canal "Gramma Crackers" já acumula mais de 575 mil visualizações no primeiro vídeo e mais de 100 mil inscritos.

Ela arrecadou mais de 39 mil dólares através da plataforma GoFundMe, com doações significativas de até 5 mil dólares.

Após o neto se recuperar do câncer, a comunidade gamer celebrou a boa notícia e enviou mensagens de apoio à família.

Sue Jacquot, de 81 anos, criou canal de Minecraft no Youtube para ajudar no tratamento de câncer do neto Reprodução/Youtube/@GrammaCrackers

Aos 81 anos, Sue Jacquot não esperava se tornar criadora de conteúdo. Mas, o que começou como uma maneira de se aproximar dos netos, virou uma plataforma de esperança após o neto Jack Self ser diagnosticado com câncer, em 2024. Para ajudar nos gastos com o tratamento, Sue criou um canal de Minecraft no Youtube, o “Gramma Crackers”.

Logo no primeiro vídeo do canal, lançado há dois meses e intitulado “O melhor começo de todos os tempos no Minecraft”, foram mais de 600 mil visualizações. “Eu nunca tive muita curiosidade sobre isso (Minecraft), mas quando você tem netos que querem interagir com você, você faz”, disse Sue em entrevista ao canal Local12.

Além dos bons números de visualizações, o canal já conta com mais de 220 mil inscritos. Por meio da plataforma GoFundMe, ela ainda arrecadou mais de 39 mil dólares (cerca de R$ 210 mil na cotação atual). Algumas doações chegaram até 5 mil dólares.

A idosa agradeceu a comunidade gamer, e disse que recebeu muito apoio de sua audiência, incluindo orações e mensagens de encorajamento. “É a coisa mais incrível”, disse Sue.

“Ficamos todos surpresos que ela conseguiu entender o jogo e então as coisas simplesmente aconteceram a partir daí”, disse Austin Self, outro neto.

Após anunciar que o neto estava livre do câncer, Sue recebeu diversas mensagens celebrando o fim da doença. “Foi muito doce ver todo mundo sendo tão gentil comigo e com minha avó”, agradeceu Jack.