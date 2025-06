Britânica morre vítima de raiva após acariciar cachorro em viagem ao Marrocos Mulher foi arranhada por cão de rua em fevereiro e desenvolveu sintomas graves semanas após retornar ao Reino Unido Internacional|Do R7 18/06/2025 - 12h55 (Atualizado em 18/06/2025 - 12h55 ) twitter

Britânica morre de raiva após acariciar cachorro durante feriado no Marrocos Divulgação/Sam Moghadam/Unsplash

Uma britânica morreu de raiva após ser levemente arranhada por um cachorro de rua durante férias no Marrocos, de acordo com a UKHSA (Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido).

Yvonne Ford, de South Yorkshire, teve contato com o animal em fevereiro deste ano, enquanto visitava o país do norte da África. Segundo a filha dela, Robyn Thomson, a mulher não considerou o arranhão significativo na época.

“Ela não achou que isso causaria mal algum e não pensou muito nisso”, escreveu Thomson em uma publicação no Facebook.

Duas semanas antes de sua morte, Yvonne começou a sentir sintomas graves, incluindo dor de cabeça e incapacidade para andar, falar, dormir ou engolir. O diagnóstico de raiva foi confirmado no Hospital Barnsley, no Reino Unido, após seu retorno.

‌



A raiva é uma infecção viral fatal que afeta o cérebro e o sistema nervoso, e é transmitida geralmente por mordidas ou arranhões de animais infectados, como cães, gatos e até mesmo vacas.

Segundo a UKHSA, a doença é quase sempre mortal após o aparecimento dos sintomas, mas o tratamento pós-exposição, se administrado imediatamente, é “muito eficaz” na prevenção.

‌



Os primeiros sintomas podem se assemelhar aos da gripe, evoluindo para febre, náusea, ansiedade, dificuldade para engolir, salivação excessiva, alucinações e paralisia.

“Por favor, leve as mordidas de animais a sério, vacine seus animais de estimação e eduque as pessoas ao seu redor. Nunca pensamos que algo assim pudesse acontecer com alguém que amamos”, disse Thompson em um apelo.

‌



De acordo com a rede britânica BBC, apenas seis casos de raiva humana relacionados à exposição a animais no exterior foram registrados no Reino Unido entre 2000 e 2024.

O jornal britânico The Guardian disse que este é o sétimo caso no milênio, e a raiva não é encontrada em animais selvagens ou domésticos no Reino Unido, exceto em casos raros envolvendo morcegos, que podem transmitir um vírus semelhante.

