Hospital nos EUA cura bebê com doença rara por meio de alteração de DNA

Um hospital dos Estados Unidos conseguiu curar um bebê com uma doença rara utilizando uma técnica de alteração de DNA. O bebê nasceu com uma mutação genética e sofria de deficiência de substâncias importantes, como o fosfato. Ele tinha o fígado comprometido e era submetido a uma dieta restritiva. Aos seis meses de idade, a criança foi incluída em um programa do Hospital Infantil da Filadélfia para testes. Entenda.



