Bryan Johnson: biohacker revela que congela sangue menstrual da namorada
Casal trabalha com técnica que combina tecnologia e biologia para reverter o envelhecimento
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O magnata Bryan Johnson, conhecido por polêmicas envolvendo seu projeto de antienvelhecimento, revelou que guarda o sangue menstrual da namorada, Kate Tolo, no congelador.
A dupla de empresários trabalha com biohacking, técnica que combina tecnologia e biologia para desenvolver avanços científicos. O objetivo é parar e reverter o envelhecimento.
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Em publicação recente no X, Johnson afirmou que cerca de 10 ml do fluido biológico de Tolo estão estocados em seu freezer. Segundo ele, essa é uma forma não invasiva de examinar o útero da mulher, identificando tecidos doentes e medindo microplásticos e desreguladores endócrinos.
“Isso é excelente porque permite obter dados sem necessidade de biópsia cirúrgica, pode ser repetido a cada ciclo e avalia diretamente o ambiente uterino, em vez de inferir suas condições a partir de um exame de sangue convencional”, afirmou o magnata.
A revelação veio após os empresários anunciarem um novo projeto de 100 dias, no qual pretendem coletar 14 milhões de dados sobre o ciclo menstrual de Kate.
A ideia surgiu após um diagnóstico de endometriose. Desde então, a rotina dela inclui cuspir em tubos, coletar amostras da bochecha com um cotonete e usar um absorvente interno de alta tecnologia para monitorar a saúde.
“Estou fazendo isso realmente porque acredito que esse é o caminho para que as mulheres sejam compreendidas e vistas no mundo”, disse a biohacker em entrevista ao The Wall Street Journal recentemente.
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