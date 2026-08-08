Bryan Johnson: biohacker revela que congela sangue menstrual da namorada Casal trabalha com técnica que combina tecnologia e biologia para reverter o envelhecimento

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O magnata Bryan Johnson revelou que armazena o sangue menstrual de sua namorada, Kate Tolo, no congelador.

O casal trabalha com biohacking, combinando tecnologia e biologia para reverter o envelhecimento.

Johnson afirmou que o método permite examinar o útero de forma não invasiva, identificando tecidos doentes e medindo microplásticos.

O projeto surgiu após um diagnóstico de endometriose e visa coletar 14 milhões de dados sobre o ciclo menstrual de Kate. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Empresário diz que coletar a menstruação é uma forma não invasiva de examinar o útero Reprodução/Instagram @bryanjohnson_

O magnata Bryan Johnson, conhecido por polêmicas envolvendo seu projeto de antienvelhecimento, revelou que guarda o sangue menstrual da namorada, Kate Tolo, no congelador.

A dupla de empresários trabalha com biohacking, técnica que combina tecnologia e biologia para desenvolver avanços científicos. O objetivo é parar e reverter o envelhecimento.

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Em publicação recente no X, Johnson afirmou que cerca de 10 ml do fluido biológico de Tolo estão estocados em seu freezer. Segundo ele, essa é uma forma não invasiva de examinar o útero da mulher, identificando tecidos doentes e medindo microplásticos e desreguladores endócrinos.

“Isso é excelente porque permite obter dados sem necessidade de biópsia cirúrgica, pode ser repetido a cada ciclo e avalia diretamente o ambiente uterino, em vez de inferir suas condições a partir de um exame de sangue convencional”, afirmou o magnata.

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Kate’s period blood is in my -80 °C freezer.



Around 10 mL. pic.twitter.com/OdLxO9qyJu — Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 31, 2026

A revelação veio após os empresários anunciarem um novo projeto de 100 dias, no qual pretendem coletar 14 milhões de dados sobre o ciclo menstrual de Kate.

A ideia surgiu após um diagnóstico de endometriose. Desde então, a rotina dela inclui cuspir em tubos, coletar amostras da bochecha com um cotonete e usar um absorvente interno de alta tecnologia para monitorar a saúde.

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“Estou fazendo isso realmente porque acredito que esse é o caminho para que as mulheres sejam compreendidas e vistas no mundo”, disse a biohacker em entrevista ao The Wall Street Journal recentemente.

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