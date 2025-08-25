Calor extremo faz companhia aérea expulsar passageiros de avião para decolar; entenda Cerca de 20 pessoas tiveram que desembarcar para que o avião pudesse levantar voo do aeroporto de Florença, na Itália Internacional|Do R7 25/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h18 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Voo da British Airways precisou expulsar 20 passageiros antes da decolagem devido ao peso excessivo causado por altas temperaturas.

As temperaturas em Florença atingiram 35°C, tornando o ar menos denso e exigindo mais combustível para a decolagem.

A pista curta do aeroporto ampliou o problema, levando a companhia a justificar a remoção de passageiros para garantir a segurança do voo.

Estudo indica que, até 2060, voos em dias quentes poderão limitar o número de passageiros, especialmente em aeroportos com pistas curtas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pista curta do aeroporto Amerigo Vespucci, em Florença, agravou o problema Reprodução/www.toscanafilmcommission.it

Um voo foi forçado a retirar vários passageiros antes da decolagem porque o avião ficou muito pesado. A companhia aérea justificou a atitude devido às “temperaturas extremas que afetaram a pressão do ar”.

Cerca de 20 pessoas tiveram que desembarcar para que o avião pudesse levantar voo do aeroporto de Florença, na Itália, e seguir para Londres, no Reino Unido, no último dia 11 de agosto.

Naquele dia, as temperaturas estavam em torno de 35°C, o que torna o ar menos denso. A mudança na pressão do ar fez com que o avião Embraer ERJ-190 precisasse de mais combustível para atingir a altitude de cruzeiro, adicionando mais peso à aeronave.

A pista de 1.560 metros do aeroporto Amerigo Vespucci de Florença agravou o problema. “Devido à natureza única do aeródromo, com uma pista curta, temperaturas extremas afetam a pressão atmosférica, portanto, o peso da aeronave precisa ser reduzido”, afirmou a companhia aérea British Airways em nota.

‌



Um estudo da Universidade de Reading, no Reino Unido, já indicava que aeronaves poderão ser forçadas a reduzir o número de passageiros durante os meses mais quentes, especialmente em aeroportos com pistas curtas.

De acordo com o estudo, publicado na revista Aerospace, até 2060, o peso máximo de decolagem poderá ser limitado em dias de calor extremo, o que pode significar até dez passageiros a menos por voo.

‌



A pesquisa analisou 30 aeroportos europeus e focou no desempenho do Airbus A320, um dos modelos mais usados em voos de curta e média distância no continente.

À revista norte-americana People, a British Airways afirmou que os passageiros removidos foram realocados para o próximo voo disponível e receberam acomodação em hotel e transporte.

Perguntas e Respostas O que aconteceu com o voo da British Airways em Florença? Um voo da British Airways foi forçado a retirar cerca de 20 passageiros antes da decolagem devido ao peso excessivo da aeronave. A companhia aérea justificou essa decisão com base nas "temperaturas extremas que afetaram a pressão do ar". Qual foi a temperatura no dia do incidente? No dia 11 de agosto, as temperaturas em Florença estavam em torno de 35°C, o que torna o ar menos denso e, consequentemente, afeta a performance da aeronave. Como a temperatura afetou o voo? A mudança na pressão do ar fez com que o avião Embraer ERJ-190 precisasse de mais combustível para atingir a altitude de cruzeiro, aumentando o peso da aeronave. A pista curta de 1.560 metros do aeroporto Amerigo Vespucci também agravou a situação. O que disse a British Airways sobre o problema? A British Airways afirmou que, devido à natureza única do aeródromo, as temperaturas extremas afetam a pressão atmosférica, exigindo a redução do peso da aeronave para garantir a segurança do voo. Existe alguma pesquisa relacionada a esse fenômeno? Sim, um estudo da Universidade de Reading indicou que aeronaves poderão ser forçadas a reduzir o número de passageiros durante os meses mais quentes, especialmente em aeroportos com pistas curtas. A pesquisa sugere que, até 2060, o peso máximo de decolagem poderá ser limitado em dias de calor extremo, resultando em até dez passageiros a menos por voo. Como a British Airways tratou os passageiros removidos? Os passageiros que foram removidos do voo foram realocados para o próximo voo disponível e receberam acomodação em hotel e transporte, conforme informado à revista norte-americana People.

