O que se sabe sobre o avião espião da Rússia interceptado por caças dos EUA no Alasca Aeronave russa IL-20 foi interceptada pela terceira vez em menos de uma semana na Zona de Identificação de Defesa Aérea do Alasca Internacional|Do R7 25/08/2025 - 11h10 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h10 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um avião espião russo IL-20 foi interceptado por caças dos EUA no Alasca.

Essa foi a terceira interceptação em menos de uma semana na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ).

O NORAD enviou caças e aeronaves de comando para identificar a aeronave, que permaneceu no espaço aéreo internacional.

Atividades russas na ADIZ do Alasca são frequentes, mas não consideradas uma ameaça pelo comando militar dos EUA. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Caça dos EUA voa ao lado de avião espião russo IL-20 no Alasca Divulgação/NORAD

Caças militares dos Estados Unidos interceptaram, no domingo (24), um avião espião russo IL-20 voando na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) do Alasca, segundo o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD).

Essa foi a terceira interceptação de uma aeronave russa na mesma região em menos de uma semana. Incidentes semelhantes foram registrados na quarta-feira (20) e na quinta-feira (21), de acordo com o órgão.

Segundo o NORAD, uma aeronave de comando e controle E-3 Sentry, dois caças F-16 e dois KC-135 Stratotankers foram enviados no domingo para identificar visualmente o IL-20, uma aeronave de reconhecimento da era da Guerra Fria.

Em todos os casos, a aeronave russa permaneceu no espaço aéreo internacional e não entrou no espaço aéreo soberano dos Estados Unidos ou do Canadá.

A ADIZ do Alasca é uma área de espaço aéreo internacional que se estende além do território soberano dos EUA e do Canadá, monitorada de perto por razões de segurança nacional. Segundo o NORAD, todas as aeronaves que entram nessa zona devem se identificar.

“Essa atividade russa na ADIZ do Alasca ocorre regularmente e não é vista como uma ameaça”, afirmou em comunicado o comando, que utiliza uma rede de defesa composta por satélites, radares terrestres e aéreos e caças para detectar e rastrear aeronaves na região.

Além dos incidentes da última semana, aviões russos foram detectados na ADIZ do Alasca em outras ocasiões ao longo deste ano, como em abril e julho. Em janeiro, caças dos EUA e do Canadá também rastrearam aeronaves russas sobre o Ártico.

