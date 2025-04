Carro misterioso é encontrado em porta-aviões que afundou durante a 2ª Guerra Mundial Segundo pesquisadores, veículos normalmente não eram transportados por navios da Marinha em tempos de guerra Internacional|Do R7 23/04/2025 - 13h54 (Atualizado em 23/04/2025 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo a NOAA e grupos de discussões nas redes sociais, o modelo encontrado é um Ford Super Deluxe ‘Woody’ Wagon, de 1940 ou 1941 Créditos/NOAA Ocean Exploration

Um carro foi encontrado dentro de um porta-aviões norte-americano da Segunda Guerra Mundial, afundado no fundo do oceano Pacífico há mais de 80 anos, no último sábado (19).

Localizado a cerca de 1.600 km a noroeste do Havaí, o porta-aviões USS Yorktown foi alvo da expedição por ter sido perdido durante a Batalha de Midway, em 1942, após ser atingido por torpedos japoneses enquanto se dirigia a Pearl Harbor.

Agora, uma equipe da NOAA Ocean Exploration descobriu o veículo, nunca antes documentado, e tenta entender como ele foi parar ali e quem seria o dono.

Durante uma transmissão ao vivo da expedição subaquática, um dos pesquisadores solicitou ajuda de entusiastas de carros que comentassem sobre o modelo encontrado.

‌



“Fica aqui um pedido aberto para todos os entusiastas de veículos. Tenho certeza de que vocês estão atentos e entendem o que estão vendo. Por favor, comentem sobre isso. Isso ajuda muito”, disse.

O apelo ao público despertou a curiosidade de fãs de carros na internet, que podem já ter solucionado o mistério do automóvel escondido no porta-aviões.

‌



Segundo a NOAA e grupos de discussões nas redes sociais, trata-se de um Ford Super Deluxe ‘Woody’ Wagon, de 1940 ou 1941.

As imagens feitas do naufrágio coincidem com o formato da janela traseira e do estepe desse modelo.

‌



No entanto, os pesquisadores afirmam que isso apenas amplia o mistério, já que carros desse tipo normalmente não eram transportados por navios da Marinha em tempos de guerra.

Segundo a equipe, o modelo Ford Super Deluxe era comum entre oficiais do Exército e da Marinha em terra, mas raramente transportados pelo mar.

Mesmo um porta-aviões de grande porte como o Yorktown, que carregava mais de 70 aviões de combate e uma tripulação de 2.200 pessoas, tinha espaço limitado, tornando incomum guardar um carro de cinco metros de comprimento no hangar.

Além disso, não há registros de veículos pessoais sendo mantidos em porta-aviões americanos durante a Segunda Guerra Mundial, nem mesmo por oficiais de alta patente.

Segundo a NOAA, o carro tem uma placa na parte dianteira com os dizeres “ship service” (a serviço do navio), na parte superior, mas a parte inferior está ilegível devido à corrosão causada pelo tempo de naufrágio.

Apesar de ser um item incomum num navio de guerra, as placas sugerem que o Woody era de uso oficial de alguém a bordo do Yorktown.

Possíveis donos do carro

Dois homens presentes no navio supostamente poderiam ser os donos do carro e teriam autoridade para impedir que ele fosse jogado no mar:

Vice-Almirante Frank Fletcher, comandante da Força-Tarefa 17, usou o Yorktown como navio capitânia durante a batalha de Midway. Documentos históricos apontam que muitos arquivos oficiais dele foram perdidos em combate, o que dificulta confirmar se o carro era seu.

Capitão Elliott Buckmaster, o comandante do Yorktown, era o responsável pelas operações diárias do navio.

Embora tivesse autoridade a bordo, os espaços pessoais dos capitães durante a guerra eram bastante modestos, o que torna ainda mais improvável a presença de um automóvel tão grande no navio.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp