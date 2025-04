Canal Dourado: nova rota marítima direta entre Brasil e China deve agilizar transporte do comércio

Batizada de Canal Dourado, a nova rota marítima direta entre Brasil e China entrou em operação nesta semana. A conexão, que liga o porto de Gaolan aos terminais brasileiros de Santana (AP) e Salvador (BA), marca um passo importante nas relações comerciais entre os dois países, com reflexos logísticos, econômicos e até geopolíticos.



Em entrevista ao Record News Rural desta quarta-feira (23), Daniel Vargas, professor de Economia da FGV Direito Rio, destaca que o canal gera concorrência no setor logístico, reduz o tempo de transporte de mercadorias e pode cortar custos em cerca de 30%.



“A partir daí, se abrem mercados, que podem estimular novos investimentos, novas compras e alguns produtos já se destacam como potenciais beneficiados. Um deles são frutas, em particular do Nordeste, a começar pela uva e o melão”, afirma.



Segundo Vargas, há também um grande potencial na exportação de celulose — setor em que a China lidera como principal destino das vendas brasileiras. Outros produtos promissores são as carnes e os frutos típicos da região Norte.