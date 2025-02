Comissárias de companhia aérea posam na asa de avião e geram polêmica Tripulação foi flagrada durante um treinamento de emergência no Aeroporto de Cheongju Internacional|Do R7 18/02/2025 - 12h00 (Atualizado em 18/02/2025 - 12h00 ) twitter

Comissárias de companhia aérea posam na asa de avião e geram polêmica Reprodução/X

A companhia aérea sul-coreana Eastar Jet está investigando um incidente envolvendo suas comissárias de bordo, que foram flagradas abrindo a saída de emergência de um avião e posando para fotos na asa de um Boeing 737.

O episódio ocorreu na última quarta-feira (12/2), enquanto o voo 703 aguardava um atraso de uma hora no Aeroporto Internacional de Cheongju, na Coreia do Sul.

Imagens registradas por passageiros mostram três comissárias de bordo uniformizadas em cima da asa esquerda da aeronave, participando de uma sessão de fotos improvisada. A companhia aérea explicou que a tripulação foi instruída a abrir a porta de emergência como parte de um treinamento de segurança, uma atividade normalmente difícil de ser realizada durante os voos. O atraso causado por condições climáticas adversas, como a neve pesada, foi o que possibilitou a execução do treinamento.

No entanto, a companhia não autorizou que as funcionárias usassem a aeronave para tirar fotos e se distraírem durante o processo. A atitude das comissárias gerou uma forte repercussão, principalmente porque o Aeroporto de Cheongju, sendo uma instalação militar, possui restrições rigorosas quanto à captura de imagens e vídeos no terminal. Segundo a legislação local, as comissárias podem enfrentar penas de até três anos de prisão ou multas de até R$ 115 mil por violar as regras.

A Eastar Jet, que opera desde 2008 com bases principais nos aeroportos internacionais de Incheon, Jeju e Gimpo, se manifestou dizendo que a ação das funcionárias não condiz com os valores da empresa. A companhia aérea, que é uma das principais operadoras de baixo custo no país, já iniciou uma investigação interna para apurar as responsabilidades.