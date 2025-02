Colisão entre avião e helicóptero em Washington pode ter ocorrido por falha na comunicação

Uma falha na comunicação é apontada por autoridades americanas como uma das possíveis causas da colisão entre um avião comercial da American Airlines e um helicóptero militar em Washington, nos Estados Unidos, no final de janeiro. O acidente deixou 67 mortos.



As investigações apuraram que a torre de controle enviou duas mensagens para o helicóptero sobre a posição da aeronave. No entanto, o primeiro alerta não foi encontrado na caixa-preta , dispositivo que armazena as informações do voo, enquanto as palavras finais do segundo foram cortadas, o que poderia ter confundido a tripulação sobre o que deveria ser feito.