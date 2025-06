Como colônias de ‘superformigas’ têm provocado cortes de energia na Europa? Espécie forma megacolônias de até 20 milhões de insetos que estão danificando cabos elétricos e infraestruturas de países europeus Internacional|Do R7 10/06/2025 - 10h46 (Atualizado em 10/06/2025 - 10h46 ) twitter

Espécie invasora forma megacolônias de até 20 milhões de insetos Divulgação/GBIF (Global Biodiversity Information Facility)

Uma espécie de formiga invasora está causando transtornos na Europa. Capazes de formar megacolônias de até 20 milhões de membros, esses insetos têm danificado cabos elétricos e infraestruturas em vários países do continente, provocado cortes de energia e interrupções na internet.

Originária de locais como Argélia, Marrocos, Tunísia, Espanha e Itália, a formiga Tapinoma magnum tem se espalhado rapidamente para o norte da Europa. Até agora, ela já alcançou Suíça, Bélgica, Holanda e Alemanha, segundo o jornal britânico Daily Mail.

A dispersão ocorre principalmente por meio de importações de produtos hortícolas, como plantas em vasos e árvores do Mediterrâneo. Com notável tolerância ao frio, essas formigas sobrevivem em ambientes urbanos, como centros de jardinagem e calçadas, e constroem ninhos subterrâneos que deslocam terra, causando até afundamento de ruas e pavimentos.

Na cidade alemã de Kehl, por exemplo, supercolônias roeram cabos elétricos, interrompendo conexões de energia e internet. Em Winterthur, na Suíça, uma megacolônia bloqueou um projeto de construção de um túnel ferroviário avaliado em 1 bilhão de libras (cerca de R$ 7,5 bilhões).

Já em Oetwil an der Limmat, também na Suíça, uma plantação de batatas do tamanho de sete campos de futebol foi infestada, com tantas formigas que “não dava mais para ver o chão”, disse a moradora Agnes Wirth ao site suíço SRF.

Diferentemente de outras espécies, que formam colônias menores com uma única rainha, a T. magnum cria clãs com centenas de rainhas e milhões de operárias. Quando colônias se encontram, em vez de competirem, elas se unem, como se formassem alianças entre si.

Embora ainda não haja registros confirmados da T. magnum no Reino Unido, especialistas alertam para o risco de uma possível invasão. “Sempre há algum risco com espécies como essa. Se a T. magnum se estabelecesse aqui, poderia se tornar um incômodo”, disse Niall Gallagher, gerente técnico da Associação Britânica de Controle de Pragas, ao Daily Mail.

Gallagher disse que as supercolônias podem deslocar espécies nativas e causar problemas estruturais ao escavar sob pavimentos. Na Europa continental, esforços para conter a praga incluem o uso de água quente injetada nos ninhos, como em Kehl, mas a resistência da espécie dificulta o controle, segundo o Mail.

