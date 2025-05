Autoridades revelam origem de apagão na Europa

De acordo com novos dados do Ministério de Energia espanhol, divulgados nesta quarta-feira (14), o apagão que deixou Espanha e Portugal sem energia em 28 de abril foi provocado por uma queda abrupta no fornecimento em uma subestação em Granada, seguida de falhas em Badajoz e Sevilha.



É a primeira vez que autoridades apontam uma região como a potencial causadora do caos que atingiu os países europeus . A ministra de Energia espanhola disse a parlamentares que os três incidentes iniciais provocaram uma perda de geração de 2,2 gigawatts de eletricidade , o que desencadeou uma série de desligamentos da rede. A investigação ainda será concluída.