Como é o Kilauea, vulcão que está em erupção há mais de 6 meses no Havaí

Vulcão expeliu colunas de lavas que ultrapassaram 300 metros de altura Divulgação/USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos)

O vulcão Kilauea, um dos mais ativos do mundo, teve outro evento eruptivo neste domingo (25), no Havaí. Este é o 23º episódio da atual erupção, que começou em 23 de dezembro do ano passado.

De acordo com o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos), o vulcão expeliu colunas de lavas que ultrapassaram 300 metros de altura. A atividade começou às 16h15, no horário local (22h15, em Brasília).

O Kilauea surgiu há cerca de 280.000 anos. Inicialmente, formou-se sob o oceano. Hoje, tem 1.247 metros de altura acima do nível do mar, segundo o USGS.

Ele é conhecido por ter uma atividade quase contínua. Desde 1952, ele entrou em erupção dezenas de vezes. Entre 1983 e 2018, os episódios vulcânicos foram praticamente ininterruptos.

A atual fase eruptiva, iniciada em dezembro do ano passado, tem apresentado episódios curtos, geralmente de menos de 24h, separados por pausas de alguns dias. O episódio anterior, em 16 de maio, durou cerca de 10 horas e envolveu um grande volume de lava.

As erupções do Kilauea liberam níveis elevados de dióxido de carbono e dióxido de enxofre, criando condições perigosas para a saúde. Ao longo dos anos, o vulcão, que é considerado o mais jovem e ativo do Havaí, transformou significativamente a paisagem da ilha.

Impactos históricos

Em 2018, uma erupção massiva na Zona do Rift Leste (uma das duas zonas de fenda do vulcão) forçou a evacuação de milhares de pessoas, destruiu mais de 700 casas e alterou a cratera Halemaʻumaʻu, que fica na caldeira do cume e abriga um lago de lava.

O evento foi tão impactante que a cratera colapsou. Segundo o USGS, ela se expandiu de 85 metros de profundidade e 800 metros de largura para 487 metros de profundidade e 2,4 quilômetros de largura.

Nos últimos 1.000 anos, fluxos de lava cobriram cerca de 90% da superfície do vulcão, que tem encostas longas e rasas, típicas de um vulcão em escudo – nome dado aos vulcões de forma ampla e achatada, algo que lembra um escudo deitado no chão.

