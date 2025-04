Vulcão Kilauea entra em erupção novamente e imagens impressionam

O Kilauea, um dos vulcões mais ativos do mundo , entrou novamente em erupção na noite desta terça-feira (22), no Havaí. As impressionantes imagens mostram fluxos de lava atingindo até duzentos metros de altura, criando um espetáculo natural impressionante. Esta é a décima oitava erupção desde dezembro do ano passado . Autoridades locais orientaram tanto moradores quanto turistas a manterem distância das áreas próximas à erupção, devido aos riscos envolvidos.