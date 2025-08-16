Coreia do Sul usa policial holográfico para reduzir crimes em área perigosa; entenda Placa holográfica 3D instalada em parque de Seul fez criminalidade cair em 22%, segundo polícia local Internacional|Do R7 16/08/2025 - 17h01 (Atualizado em 16/08/2025 - 17h01 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um policial holográfico foi instalado em um parque em Seul para aumentar a segurança pública.

A criminalidade na área caiu cerca de 22% após a implementação do holograma.

O holograma opera das 19h às 22h, transmitindo mensagens de segurança aos visitantes.

A polícia planeja expandir o uso de tecnologias de inteligência artificial para aumentar a segurança em parques. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Placa holográfica 3D instalada em parque de Seul fez criminalidade cair em 22%, segundo polícia local Reprodução/YouTube/KLAB

Um policial holográfico em tamanho real está sendo usado em um parque no centro de Seul, a capital da Coreia do Sul, para aumentar a segurança pública e reduzir crimes. E a iniciativa tem funcionado: a criminalidade da área caiu cerca de 22% após a instalação do sistema.

As informações foram noticiadas pelo jornal Korea JoongAng Daily a partir de dados da Delegacia de Polícia de Jungbu, responsável pelo distrito de Jung, onde fica o parque em que a iniciativa foi feita.

O holograma, que opera automaticamente das 19h às 22h, exibe a imagem de um policial e transmite uma mensagem de áudio: “Em caso de violência ou outras emergências, a polícia responderá em tempo real”.

A área é monitorada por câmeras de segurança, e a presença do holograma visa dissuadir comportamentos desordeiros, como violência e distúrbios relacionados ao consumo de álcool, comuns na região.

‌



De acordo com o jornal sul-coreano Edaily, a Delegacia Central de Polícia de Seul comparou os índices de criminalidade entre outubro de 2023 e maio de 2024, antes da instalação, com o período de outubro de 2024 a maio de 2025, após a implementação.

A redução de 22% foi atribuída ao efeito psicológico do holograma, que reforça a sensação de segurança entre os frequentadores do parque.

‌



“O guia do holograma serve como uma ferramenta policial inteligente que aumenta a sensação de segurança do público, ao mesmo tempo que impede o comportamento indisciplinado”, disse Ahn Dong-hyun, chefe da Delegacia de Polícia de Jungbu.

Ele acrescentou que a polícia planeja expandir o uso de tecnologias de inteligência artificial (IA) para tornar os parques de Seul mais seguros.

Qual é a iniciativa da Coreia do Sul para aumentar a segurança pública? A Coreia do Sul está utilizando um policial holográfico em tamanho real em um parque no centro de Seul para aumentar a segurança pública e reduzir crimes. Essa iniciativa resultou em uma redução de cerca de 22% na criminalidade da área após a instalação do sistema. Como funciona o policial holográfico? O holograma opera automaticamente das 19h às 22h, exibindo a imagem de um policial e transmitindo uma mensagem de áudio que informa: “Em caso de violência ou outras emergências, a polícia responderá em tempo real.” Quais são os objetivos da instalação do holograma? A presença do holograma visa dissuadir comportamentos desordeiros, como violência e distúrbios relacionados ao consumo de álcool, que são comuns na região. A área também é monitorada por câmeras de segurança. Como foi medida a eficácia da iniciativa? A eficácia da iniciativa foi medida pela Delegacia Central de Polícia de Seul, que comparou os índices de criminalidade entre outubro de 2023 e maio de 2024, antes da instalação, com o período de outubro de 2024 a maio de 2025, após a implementação do holograma. Qual foi o impacto psicológico do holograma na população? A redução de 22% na criminalidade foi atribuída ao efeito psicológico do holograma, que reforça a sensação de segurança entre os frequentadores do parque. O que disse o chefe da Delegacia de Polícia de Jungbu sobre a iniciativa? Ahn Dong-hyun, chefe da Delegacia de Polícia de Jungbu, afirmou que o guia do holograma serve como uma ferramenta policial inteligente que aumenta a sensação de segurança do público e impede comportamentos indisciplinados. Ele também mencionou planos para expandir o uso de tecnologias de inteligência artificial (IA) para tornar os parques de Seul mais seguros.

