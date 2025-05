Polícia da China usa cães-robôs para prender suspeitos; assista Tecnologia com inteligência artificial é usada para patrulhamento e apoio em operações táticas Internacional|Do R7 06/05/2025 - 11h02 (Atualizado em 06/05/2025 - 11h02 ) twitter

Polícia da China usa cães-robôs para prender suspeitos Reprodução/YouTube/CGTN

A polícia de Mianyang, uma cidade no sudoeste da China, passou a contar com uma nova ferramenta no combate ao crime: robôs equipados com inteligência artificial. Usados como cães-robôs e modelos humanóides, eles auxiliam em patrulhamento, gerenciamento de tráfego e até em operações táticas, prendendo suspeitos.

Equipados com recursos de inteligência artificial, os humanoides trabalham lado a lado com policiais, enquanto os cães-robôs patrulham de forma autônoma. Esses últimos possuem câmeras 360 graus que transmitem imagens em tempo real para o sistema de vigilância da polícia.

“É a primeira vez que vejo um robô orientando o trânsito, o que é uma maneira impressionante de lembrar as pessoas de seguirem as regras”, disse Xie Yun, morador local, ao portal de notícias chinês Bastillepost.

Prisão de suspeitos

Os cães-robôs também se destacam em operações mais complexas. Durante treinamentos recentes, eles demonstraram eficácia ao apoiar equipes especiais da polícia, utilizando redes de contenção não letais para imobilizar suspeitos, segundo o canal de notícias estatal CGTN.

‌



Em um exercício simulado de ataque a uma escola, um cão-robô foi capaz de deter um suspeito com precisão, auxiliado por quatro lentes de visão surround e uma câmera panorâmica.

“Os cães-robôs podem ajudar os agentes humanos, realizar verificações de identidade discretas, patrulhas autônomas e aplicar restrições não letais. Por isso, os implantamos em distritos comerciais, lagos artificiais e parques tecnológicos para tarefas policiais rotineiras”, disse ao Bastillepost Wang Jianhai, diretor do Centro de Comando de Inteligência do Novo Distrito da Cidade de Ciência e Tecnologia de Mianyang.

Robôs humanoides auxiliam controle de tráfego em cidade da China Reprodução/YouTube/CGTN

