Presidente sul-coreano busca reduzir tensões com a Coreia do Norte

A fim de diminuir as intrigas, o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung , anunciou o fim de algumas atividades militares no decorrer da fronteira com a Coreia do Norte ; durante um discurso de celebração no evento de 80 anos da libertação do país do domínio japonês , o líder sul-coreano reafirmou a restauração da medida redutiva de tensões conhecida como acordo militar abrangente, que em vigor, interrompeu as ações do exército na fronteira.



O pacto assinado em 2018 pela cúpula intercoreana fracassou pelo aumento de desentendimentos entre ambos os países, mas desde que o atual governante sul-coreano assumiu seu posto, há tentativas de uma reaproximação com Kim Jong-un . Entretanto, há oposições e rejeições de autoridades norte-coreanas com a possível retomada do contato com o sul.



A especialista em ciência política Giovana Branco explicou em entrevista para o Conexão Record News que a estratégia de Lee Jae-myung, de tentar chegar a uma pausa em um conflito que acontece há anos entre as duas partes, é interessante devido ao cenário em que a Coreia do Norte vem demonstrando uma grande força militar na guerra da Rússia contra Ucrânia .



“Não quer dizer que a gente esteja mais perto de um cenário melhor, pacífico. É realmente uma pausa em um conflito que já dura há décadas e que provavelmente pode, sim, se acirrar na medida em que temos os Estados Unidos e Rússia se colocando como forças opostas no atual cenário internacional”, explica a especialista.