Criança desaparece após ataque de crocodilo em rio na Indonésia O incidente ocorreu em Bornéu, onde um menino de 10 anos foi atacado enquanto tomava banho, gerando uma onda de buscas e lembrando outro caso similar na região Internacional|Do R7 21/02/2025 - 10h57 (Atualizado em 21/02/2025 - 10h57 )

Criança desaparece após ataque de crocodilo em rio na Indonésia Reprodução - via Notícias ao Minuto

Um menino de 10 anos está desaparecido desde terça-feira (18) após ser atacado por um crocodilo no vilarejo de Tanjung Beringin, em Batu Ampar, na ilha de Bornéu, Indonésia. Ele estava tomando banho no rio com um amigo quando o réptil, de aproximadamente 4 metros de comprimento, o atacou, segundo testemunhas.

Equipes de resgate, juntamente com moradores voluntários, estão empenhadas nas buscas, mas até o momento não há sinais do crocodilo ou da vítima. Este é o segundo incidente do tipo na mesma vila em menos de um mês. No início de fevereiro, um menino de 6 anos, Cristian Ricardo, também foi atacado enquanto tomava banho no rio, e após sete dias de busca, seu corpo foi dado como perdido.

A região de Bornéu, que abrange partes de Brunei, Malásia e Indonésia, é conhecida por suas densas selvas e pela presença de crocodilos-de-água-salgada, uma espécie agressiva e territorial.

De acordo com autoridades ambientais, os avistamentos desses animais se intensificam durante a estação chuvosa, quando as áreas de habitat dos crocodilos se sobrepõem aos locais de moradia humana.

A Indonésia é um país com uma grande diversidade de fauna, e os crocodilos são conhecidos por seus ataques mortais a seres humanos. Em casos extremos, algumas vítimas foram encontradas dentro do estômago dos répteis após ataques fatais.

