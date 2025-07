‘Trump não quer ser imperador do mundo’, diz Casa Branca, em resposta a Lula

A porta-voz da Casa Branca , Karoline Leavitt, afirmou nesta quinta-feira (17), ao correspondente da RECORD nos Estados Unidos, Mathias Brotero, que Donald Trump "não está tentando ser o imperador do mundo" e que o mandatário “é o líder do mundo livre”. A fala foi uma resposta a uma declaração do presidente Lula (PT) mais cedo.



“O presidente enviou uma carta ao Brasil na qual ele estipula tarifas e diz que atividades comerciais injustas estão afetando há anos a economia americana”, completou Karoline, que citou ainda a “tolerância do país [Brasil] com o desmatamento ilegal e outras práticas ambientais”.



“Isso coloca os produtores, fabricantes, agricultores e pecuaristas americanos, que seguem padrões ambientais melhores, em desvantagem competitiva. Nosso presidente sempre age a favor dos americanos e vai continuar agindo", disse.