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Senado dos EUA vota para avançar com financiamento do ICE

Plano prevê US$ 70 bi para serviços de imigração

News das 19h|Do R7

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O Senado dos Estados Unidos aprovou uma proposta de financiamento do ICE e da patrulha de fronteira no valor de US$ 70 bilhões.

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