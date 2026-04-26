Outro ângulo: testemunha registra retirada às pressas de Trump, Marco Rubio e RFK Jr. após tiros
Imagens gravadas de uma mesa detalham como seguranças agiram para salvar presidente, secretário de Estado dos EUA e secretário de Saúde
O presidente Donald Trump, o Secretário de Saúde e Serviços Humanos, RFK Jr., e o Secretário de Estado, Marco Rubio, foram retirados às pressas do jantar dentro do Washington Hilton Hotel, em Washington DC (EUA), após barulho de tiros no evento anual da imprensa na noite do último sábado (25). Segundo as investigações, o atirador foi identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, e ele tinha como alvo autoridades do governo Trump.
Um novo vídeo gravado por uma testemunha e participante do jantar mostra como os seguranças agiram para proteger e escoltar Trump para um local seguro.
Tanto Trump como autoridades do governo dele era alvo do suspeito durante encontro da Associação de Correspondentes da Casa Branca em Washington, nos Estados Unidos, no último sábado (25).
Nenhuma autoridade se feriu no incidente, embora um agente do serviço secreto tenha sido atingido por um tiro e salvo pelo colete à prova de balas. O atirador foi preso.
As imagens são da Reuters.
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