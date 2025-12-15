Logo R7.com
Idoso fica pendurado e por pouco não despenca de telhado de casa de três andares

Policiais foram acionados e conseguiram segurar o homem até a chegada dos bombeiros

Conexão Record News|Do R7

Dois policiais resgataram um idoso que ficou pendurado no telhado de uma casa de três andares na Flórida, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (12). 


A câmera de um dos agentes flagrou o resgate do homem, que escorregou enquanto realizava a manutenção do telhado da residência. Ele foi segurado e mantido em segurança pelos policiais até a chegada dos bombeiros.

