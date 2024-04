EUA e países europeus emitem alerta contra viagens a Israel em meio a risco de ataque do Irã Ataque seria uma resposta à ofensiva que destruiu o consulado iraniano em Damasco, no começo do mês

Casa Branca destacou que a ameaça do Irã de tomar represálias contra Israel é real Presidente dos EUA Joe Biden olha para um mapa-múndi (White House)

Vários países emitiram hoje alertas contra viagens de seus cidadãos a Israel, em meio à crescente expectativa de que o Irã efetue um ataque em território israelense nas próximas horas. A eventual investida seria uma resposta à ofensiva que destruiu o consulado iraniano em Damasco, na Síria, no começo do mês.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos pediu que americanos exerçam cuidado em Israel, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza “devido à situação de segurança e ao aumento das tensões regionais”.

Na Europa, o Reino Unido avisou que há “possibilidade de ataque no território israelense pelo Irã” e advertiu contra viagens ao país do Oriente Médio. “Há uma tensão crescente entre o Irã e Israel. Qualquer ação militar poderá aumentar rapidamente e representar riscos para toda a região”, disse a diplomacia britânica.

A França também pediu que os cidadãos evitem viajar ao Irã, Líbano, Israel e Palestina nos próximos meses, segundo revelou o ministério das Relações Exteriores francês à agência AFP.

Já a Alemanha instou os seus cidadãos a deixarem o Irã por conta do risco de uma repentina eclosão de um conflito amplo. “Não se pode descartar que as rotas de transporte aéreo, terrestre e marítimo também possam ser afetadas por uma escalada, com possíveis interrupções nas viagens de entrada e saída do Irã”, ressaltou.