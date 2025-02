EUA suspendem entrada de pacotes da China e Hong Kong em meio a tensão comercial Medida ocorre após imposição de novas tarifas por Trump e pode afetar gigantes do e-commerce Internacional|Do R7 05/02/2025 - 10h36 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h36 ) twitter

EUA suspendem entrada de pacotes da China e Hong Kong em meio a tensão comercial Divugação/USPS

O Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS) anunciou nesta terça-feira (4) a suspensão temporária da entrada de pacotes provenientes da China continental e de Hong Kong. A companhia disse que a restrição é por “tempo indeterminado” e não afeta o envio de cartas e correspondências simples.

A medida ocorre logo após entrarem em vigor as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as importações chinesas, que afetaram também os pacotes de baixo valor que, antes, eram isentos de taxação.

O bloqueio da entrada de pacotes chineses pode afetar significativamente plataformas de e-commerce populares, como Shein e Temu, conhecidas por oferecer produtos a preços reduzidos para consumidores americanos.

A incerteza sobre a duração da suspensão também gerou impacto no mercado financeiro. As ações da JD.com caíram 5,25%, enquanto as da Alibaba registraram uma queda de 1,6% na Bolsa de Hong Kong, segundo a agência de notícias AFP.

‌



Ainda na terça-feira, a China anunciou que iniciou uma investigação contra o Google por suspeita de violação de leis antimonopólio. Praticamente todas as marcas de smartphones, exceto Apple e Huawei, dependem do sistema Android, que pertence ao Google, o que poderia configurar abuso de posição dominante no mercado.

Tensão comercial

Em represália às taxações de Trump, anunciadas na última sexta-feira (31), a China também anunciou nesta terça a imposição de novas tarifas sobre importações dos Estados Unidos. A medida entra em vigor a partir da próxima segunda-feira (10).

‌



As tarifas adicionais de 10% sobre todas as importações chinesas para os EUA entraram em vigor nesta terça, depois de Trump acusar Pequim de não tomar medidas suficientes para conter o fluxo de drogas ilícitas para o território norte-americano.

Em resposta, o Ministério das Finanças da China anunciou a imposição de tarifas de 15% sobre o carvão e o Gás Natural Liquefeito (GNL) provenientes dos EUA e de 10% sobre petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns automóveis.

‌



Na segunda-feira (3), Trump advertiu que poderia ampliar ainda mais as tarifas contra a China caso o governo chinês não tomasse medidas para conter o envio de fentanil, um opioide altamente letal, para os EUA. Em resposta, Pequim declarou que a questão do fentanil é um problema interno dos norte-americanos.

Além da China, os Estados Unidos também planejavam impor tarifas de 25% sobre produtos importados do México e do Canadá a partir desta terça. Mas Trump suspendeu a medida por um mês após obter dos dois países compromissos para reforçar a segurança na fronteira e intensificar o combate ao tráfico de fentanil, um opioide potente.

Juntos, China, México e Canadá representam mais de 40% das importações dos EUA, e as novas tarifas podem gerar impactos diretos sobre o mercado global.