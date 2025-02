Como as tarifas de Trump sobre a China podem impactar a economia do Brasil Pequim pode intensificar compra de produtos dos EUA e reduzir dependência sobre os brasileiros Internacional|Do R7 21/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/01/2025 - 02h00 ) twitter

Trump prometeu que aumentaria em 60% as tarifas sobre as importações da China Postcardtrip/Pixabay

As relações comerciais entre Brasil e China podem sofrer abalos significativos caso os Estados Unidos avancem com a ideia de impor novas tarifas sobre as importações chinesas, alertam especialistas.

O presidente norte-americano Donald Trump, que tomou posse nesta segunda-feira (20), reiterou em várias ocasiões a intenção de aumentar a taxação sobre os produtos vindos da China.

Em declarações, o republicano prometeu que aumentaria em 60% as tarifas sobre as importações do país asiático. A medida faria parte de um pacote que também imporia uma sobretaxa de 25% sobre os produtos do México e do Canadá.

A tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo é um fator decisivo para a economia do Brasil. Isso porque, para minimizar os impactos das tarifas de Trump, a China pode intensificar a compra de produtos agrícolas dos EUA e reduzir a dependência sobre as importações brasileiras.

O Brasil é o maior exportador mundial de alimentos para a China. O país responde por cerca de 25% das importações alimentícias do país asiático.

Em 2023, o Brasil exportou mais de US$ 60 bilhões (cerca de R$ 362 bilhões) em produtos do agronegócio para a China. Foram US$ 9 bilhões (aproximadamente R$ 54 bilhões) a mais do que em 2022, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Somente no primeiro semestre do ano passado, o país exportou US$ 28,44 bilhões (cerca de R$ 172 bilhões) em produtos agrícolas para a China, especialmente soja, milho, açúcar, carne bovina, carne de frango, celulose, algodão e carne suína in natura.

Economistas apontam que uma redução na demanda chinesa por produtos brasileiros resultaria em perdas bilionárias para o agronegócio brasileiro e para a economia do país como um todo.

“Se a China agora tentar evitar tarifas prometendo comprar mais produtos agrícolas dos EUA, isso pode ser uma péssima notícia para o Brasil. A China vai se esforçar para comprar coisas dos EUA, pois as tarifas representam um grande perigo”, disse Robin Brooks, economista do Instituto Brookings, em uma análise publicada no X (antigo Twitter).

Para o especialista, o desenvolvimento do Brasil como um grande país com superávit comercial depende em grande parte de sua relação com a China. “O Brasil está prestes a descobrir que não existe um ‘Sul Global’”, disse, acrescentando que o país pode “ser descartado como uma batata quente”.

Embora seja o principal exportador para a China, o Brasil também importa do país asiático. As duas nações mantêm relações diplomáticas há 50 anos e, desde 2004, nutrem um comércio bilateral estruturado na Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN).

As importações por parte do Brasil somam aproximadamente US$ 1,18 bilhão (aproximadamente R$ 7,14 bilhões), segundo o Mapa. A maioria dos produtos são florestais e têxteis.