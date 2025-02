Como uma droga influenciou as tarifas impostas a China e México pelo governo Trump Fentanil produzido ilegalmente tem provocado uma crise sem precedentes nos EUA de mortes por overdose Internacional|Do R7 05/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/02/2025 - 02h00 ) twitter

Cinquenta vezes mais potente que heroína, o fentanil tem liderado as mortes por overdose nos Estados Unidos desde 2015 Reprodução/Record

A crise do fentanil nos Estados Unidos ganhou um novo capítulo nesta semana, com tarifas impostas à China e a suspensão por um mês da taxa que recai sobre importações do México.

Mas do que se trata a droga? E por que ela está no centro da discussão das tarifas impostas pelos EUA ao México e China?

O que aconteceu?

O governo dos Estados Unidos impôs tarifas de 10% sobre produtos chineses nesta semana. A medida, que entrou em vigor na terça-feira (4), foi justificada por Donald Trump como uma forma de pressionar a China a combater o fornecimento de produtos químicos usados na produção do fentanil, um opioide responsável por milhares de overdoses fatais nos EUA.

‌



Na segunda-feira (3), Trump, suspendeu por um mês as tarifas de 25% para importações do México. A decisão de postergar a implementação das tarifas ocorreu após negociações entre a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, e o republicano. Sheinbaum indicou que o México se comprometeu a reforçar a fronteira com 10 mil integrantes da Guarda Nacional para evitar o tráfico de drogas para os EUA, especialmente de fentanil.

Como o fentanil afeta os EUA?

‌



Cinquenta vezes mais potente que heroína e 100 vezes mais potente que a morfina, o fentanil tem liderado as mortes por overdose nos Estados Unidos desde 2015.

Segundo o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças, agência de pesquisa em saúde pública ligada ao Departamento de Saúde dos EUA), mais de 110 mil pessoas morreram por overdose de drogas em 2023. Entre essas mortes, cerca de 75 mil foram provocadas por fentanil.

‌



Em fevereiro de 2024, as autoridades de Portland, a maior cidade do Estado do Oregon, declararam estado de emergência por 90 dias, em uma tentativa de conter o impacto do fentanil na cidade. No condado de Multnomah, em Portland, o número de mortes por overdose relacionadas ao fentanil aumentou 533% entre 2018 e 2022.

O que a droga provoca?

Ao ser ingerido, o opioide provoca sintomas como euforia, náusea, sonolência, tontura, confusão, sedação e alívio de dor. A overdose de fentanil ocorre pelo estado de hipóxia, ou seja, pela insuficiência nos tecidos que pode causar lesões e morte celular.

Como a droga chega ao país?

O CDC diferencia dois tipos da droga: o fentanil farmacêutico e o fentanil produzido ilegalmente. Enquanto o primeiro é prescrito por médicos para tratar dores intensas na oncologia ou após cirurgias, o segundo é fabricado por traficantes e distribuído nos mercados de drogas ilegais pelo seu efeito semelhante ao da heroína.

O fentanil ilegal é frequentemente produzido em laboratórios clandestinos no México, utilizando produtos químicos importados da China. Os insumos são essenciais para a fabricação do opióide sintético, que é então traficado para os EUA.

Durante a campanha eleitoral, Trump argumentou que a imposição de tarifas sobre produtos chineses é uma forma de pressionar Pequim a intensificar os esforços para controlar a exportação de insumos químicos do fentanil.

Por que o fentanil se destaca em relação a outras drogas?

Por seu baixo custo de produção, abaixo de US$ 1.000 por quilo, e alto valor de mercado, o comércio de fentanil é uma prática extremamente lucrativa, principalmente pela facilidade com que a substância é misturada a outras drogas como metanfetamina, cocaína e heroína.