Eve Jobs e Harry Charles se casam em cerimônia luxuosa no interior da Inglaterra Filha de Steve Jobs e medalhista olímpico reúnem elite global em festa milionária com presença de Kamala Harris, Brooklyn Beckham e outras celebridades Internacional|Do R7 27/07/2025 - 12h04 (Atualizado em 27/07/2025 - 12h07 )

Eve Jobs e Harry Charles se casam em cerimônia luxuosa no interior da Inglaterra Reprodução Instagram

Segundo o portal de notícias Daily Mail, Eve Jobs, filha do fundador da Apple, Steve Jobs, e Harry Charles, campeão olímpico de hipismo, reuniram um verdadeiro elenco de estrelas para celebrar a festa pré-casamento em grande estilo no interior da Inglaterra. A comemoração aconteceu na vila de Charlbury, nos Cotswolds, e já deixou claro que o casamento seria um dos eventos mais comentados do ano.

O casal, que começou a namorar em 2022 e ficou noivo em setembro de 2024, promoveu uma celebração intimista no pub local “The Bull”, onde amigos próximos e figuras poderosas da elite internacional marcaram presença.

Entre os convidados estavam nomes como Kamala Harris, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que tem uma amizade antiga com Laurene Powell Jobs, mãe de Eve. Também compareceram Jessica Springsteen (filha de Bruce Springsteen), Sofia Abramovich (filha do bilionário russo Roman Abramovich), Jennifer Gates (filha de Bill Gates), o baterista do Arctic Monkeys, Matt Helders, e o ex-designer da Apple, Jony Ive. A lista ainda incluiu membros da realeza britânica, como a princesa Beatrice, e celebridades como Brooklyn Beckham e Nicola Peltz.

A cerimônia de casamento de Eve Jobs e Harry Charles aconteceu na charmosa igreja de St Michael and All Angels, em Great Tew. Após o “sim”, os convidados foram levados para o luxuoso hotel Estelle Manor, a poucos minutos dali, onde foi realizada uma celebração estimada em £5 milhões, custeada pela mãe de Eve.

O local foi totalmente reservado para o fim de semana, com todos os 107 quartos ocupados pelos convidados. Outros convidados se hospedaram no Soho Farmhouse, clube de campo queridinho das celebridades e que já recebeu até a despedida de solteira de Meghan Markle.

A celebração se estendeu por quatro dias, com os primeiros eventos acontecendo já na quarta-feira anterior ao casamento. Fontes locais disseram que a segurança estava reforçada e que o acesso à área estava bastante restrito, com placas cobrindo entradas e muitos seguranças presentes.

