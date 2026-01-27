‘Existe todo um cenário geopolítico bastante explosivo na Ásia-Pacífico’, diz especialista Vitelio Brustolin comenta últimos mísseis balísticos que a Coreia do Norte lançou em direção ao mar do Japão

A Coreia do Norte lançou pelo menos dois mísseis balísticos em direção ao mar do Japão nesta terça-feira (27). Segundo fontes do Ministério da Defesa Japonês, dois projéteis caíram fora da zona econômica exclusiva do país. Este é o segundo teste de armamento do Norte em janeiro.

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (27), o pesquisador e professor de relações internacionais, Vitelio Brustolin, fala que não é de hoje que a Coreia do Norte faz testes de mísseis próximos ao mar territorial do Japão.

‌



“O Japão é um país que perdeu a Segunda Guerra, fazia parte do Eixo junto com a Alemanha Nazista e com a Itália fascista de Mussolini, e no acordo que foi feito na Segunda Guerra, ele foi sancionado, não poderia fazer negócios de defesa, negócios militares, com outros países que não fossem da Otan, especialmente os Estados Unidos. Agora, o Japão tem mudado essa postura, tem investido muito mais em defesa”, analisa o especialista.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!