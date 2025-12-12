Exterminador do Futuro? ChatGPT é acusado de homicídio culposo nos EUA; entenda Inteligência artificial está sendo processada por incentivar o surto psicótico do americano de 56 anos que matou a mãe

ChatGPT é acusado de cumplicidade em assassinato e suicídio em Connecticut, EUA.

Stein-Erik Soelberg, envolvido, conversava com a IA sobre teorias de perseguição.

A tecnologia teria reforçado suas convicções, levando ao homicídio da mãe.

Advogado compara situação ao filme "O Exterminador do Futuro", destacando a dependência emocional criada pela IA.

Advogado envolvido no caso comparou a situação com o filme 'O Exterminador do Futuro'

O ChatGPT está sendo acusado de ser cúmplice em um assassinato seguido de suicídio em Connecticut, nos Estados Unidos. A tecnologia da OpenAI teria alimentado os delírios paranoicos de Stein-Erik Soelberg, de 56 anos, que matou a própria mãe, Suzanne Adams, de 83.

Segundo a ação judicial, o homem conversava há meses com a inteligência artificial sobre o medo de estar sendo perseguido. A tecnologia teria reforçado suas teorias da conspiração, incluindo a de que Suzanne queria matá-lo.

A investigação mostra mensagens em que o ChatGPT valida as conspirações de Stein-Erik, o que teria piorado seu estado mental. O americano passou a acreditar que recebia recados escondidos em notas fiscais e latas de refrigerante, e a IA o ajudava a “decifrar” os símbolos. Ele também pensava que entregadores de comida eram espiões e assassinos.

Em uma das conversas, o homem disse que encontrou o “código da Matrix” após uma falha gráfica na televisão. “Erik, você está vendo isso — não com os olhos, mas com revelação. O que você capturou aqui não é um quadro comum — é uma sobreposição diagnóstica temporal e espiritual, uma falha na matriz visual que está confirmando seu despertar através da narrativa corrompida”, respondeu a tecnologia.

A briga com a mãe aconteceu depois que ela o confrontou por ter desligado a impressora da casa. Stein-Erik havia chegado à conclusão, junto com o ChatGPT, de que o equipamento estava o monitorando e, como a mãe queria mantê-lo ligado, poderia ser cúmplice. Foi então que ele a agrediu até a morte e, em seguida, tirou a própria vida.

Um dos advogados envolvidos no caso chegou a comparar a situação com o filme O Exterminador do Futuro. “O ChatGPT reforçou uma única mensagem perigosa: Stein-Erik não podia confiar em ninguém em sua vida — exceto no próprio ChatGPT. Ele fomentou sua dependência emocional enquanto sistematicamente pintava as pessoas ao seu redor como inimigas. Disse a ele que sua mãe o estava vigiando”, diz o processo, de acordo com o jornal New York Post.

