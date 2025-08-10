Pesquisadores testam interação com IA para provar que crianças e adolescentes correm perigo

Pesquisadores americanos testaram a interação com a inteligência artifical para provar que crianças e adolescentes correm perigo. Nas conversas, a I.A. chega a ensinar como ficar bêbado. O estudo foi coordenado por uma ONG de combate ao ódio na internet. Os cientistas se passaram por crianças de 13 anos em conversas com a inteligência artificial. Eles repetiram perguntas inapropriadas para menores de idade. Em 1,2 mil interações, mais da metade das respostas foi considerada perigosa.



