Furacão Erin ganha força à medida que se aproxima da costa leste dos EUA
Meteorologistas preveem que fenômeno atinja o pico nesta quinta
O furacão Erin começou a ganhar força novamente nessa quarta-feira (20), enquanto se aproximava da costa do meio do Atlântico, agitando ondas ameaçadoras que fecharam praias da Carolina do Norte e da Carolina do Sul até a cidade de Nova York, nos Estados Unidos.
Os meteorologistas esperam que a tempestade atinja seu pico na nesta quinta-feira (21) e dizem que ela pode chegar ao patamar de furacão.
Embora seja improvável que Erin atinja a costa leste antes de se afastar para o mar, sua borda externa, com ventos de força tropical, estava se aproximando dos Outer Banks da Carolina do Norte.
A cidade de Nova York fechou suas praias para natação na manhã dessa quarta. Algumas praias em Nova Jersey, Maryland e Delaware também estarão temporariamente fora dos limites. Espera-se que a tempestade traga inundações costeiras moderadas e generalizadas para áreas baixas de Long Island e partes da cidade de Nova York.
