Gatos com demência podem ajudar a desvendar mistérios sobre o Alzheimer, diz estudo Pesquisa aponta que felinos mais velhos acumulam placas no cérebro semelhantes às vistas em humanos com a doença; entenda Internacional|Do R7 30/08/2025 - 14h59 (Atualizado em 30/08/2025 - 14h59 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gatos idosos podem desenvolver sintomas de demência, semelhantes aos humanos com Alzheimer.

Estudo revelou acúmulo de placas de beta-amiloide no cérebro de felinos idosos.

Células de defesa no cérebro dos gatos estavam hiperativas, atacando sinapses saudáveis.

Pesquisadores pretendem aprofundar estudos para identificar marcadores do Alzheimer em gatos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gatos com demência podem ajudar a desvendar segredos do Alzheimer, diz estudo Pixabay

Assim como acontece com pessoas que sofrem de Alzheimer, gatos idosos também podem desenvolver sintomas de demência. Um novo estudo revelou que felinos mais velhos acumulam placas da proteína beta-amiloide no cérebro, uma alteração associada à doença em humanos, o que pode ajudar a ciência a compreender melhor tanto o envelhecimento animal quanto os mecanismos do Alzheimer.

Conforme envelhecem, gatos podem miar mais que o normal à noite, apresentar distúrbios de sono e sinais de confusão ou desorientação. Pesquisadores descobriram que essas mudanças de comportamento podem estar ligadas ao acúmulo de placas de beta-amiloide, que desencadeiam uma reação em cadeia no cérebro, ativando células de defesa que acabam prejudicando as conexões entre neurônios.

O trabalho, publicado no European Journal of Neuroscience, analisou cérebros de 25 gatos, sendo sete jovens e 18 idosos, incluindo oito com sintomas de demência. Usando marcadores fluorescentes, a equipe constatou que os felinos mais velhos, com ou sem sinais clínicos, tinham mais depósitos da proteína que os jovens. Essas placas se concentravam justamente nas sinapses, pontos de contato entre os neurônios.

Além disso, células como as microglias, responsáveis por regular a inflamação, e os astrócitos, que mantêm o equilíbrio do cérebro, estavam hiperativas nos animais mais velhos. Essas células se acumulavam em torno das placas, mas também atacavam sinapses saudáveis — um fenômeno parecido com o que ocorre em cérebros humanos com Alzheimer.

Segundo especialistas, a semelhança entre os cérebros de gatos e humanos pode transformar os felinos em modelos promissores para estudo da doença. Ao contrário dos ratos usados em laboratório, que precisam ser geneticamente modificados para desenvolver Alzheimer, os gatos apresentam a condição de forma espontânea com o avanço da idade.

Os pesquisadores de Edimburgo, responsáveis pelo estudo, pretendem ampliar as análises para identificar outros marcadores do Alzheimer, como o acúmulo da proteína tau. A expectativa é que a comparação entre cérebros de gatos com e sem sinais de demência ajude a traçar padrões mais claros da progressão da doença.

Embora os gatos dificilmente substituam os ratos como modelo principal, os cientistas destacam que os felinos podem oferecer novas perspectivas para a ciência e, de quebra, beneficiar também a saúde dos próprios animais.

