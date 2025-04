Híbrido de zebra e jumento é flagrado por câmera após fugir de fazenda nos EUA Animal raro estava bloqueando o trânsito e chamou a atenção da população local Internacional|Do R7 23/04/2025 - 15h21 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h21 ) twitter

Animal diferente escapou de fazenda e estava andando por área residencial em Michigan (EUA) Reprodução de vídeo

Uma câmera de segurança residencial em Michigan, nos Estados Unidos, capturou imagens inusitadas: um híbrido de zebra com jumento, caminhando livremente pela propriedade de um morador. O animal havia escapado de uma fazenda próxima especializada na criação desse tipo raro de híbrido.

A polícia de Blackman-Leoni Township foi chamada na manhã de terça-feira (22) após relatos de um suposto jumento bloqueando o tráfego nas proximidades das estradas Dorrell e Portage. Ao chegarem, os agentes constataram que o animal era, na verdade, um zebroide, filho de pai jumento e mãe zebra.

O animal, segundo os policiais, já havia se deslocado para um pasto ao norte da estrada onde havia sido visto inicialmente.

De acordo com a polícia, a fazenda de onde o híbrido fugiu é conhecida pela criação desses híbridos e não há indícios de negligência. O diretor do Departamento de Segurança Pública de Blackman-Leoni, Darin McIntosh, afirmou que fugas ocasionais são normais em criações rurais.

Um morador local conseguiu registrar o animal perambulando calmamente por sua propriedade, próximo a veículos estacionados. As imagens rapidamente se espalharam, chamando a atenção pela aparência exótica do híbrido, que mistura listras e características típicas de um jumento.

Felizmente, o animal não sofreu ferimentos durante o período em que esteve solto. A polícia não detalhou como o animal foi contido ou se já retornou à fazenda, mas garantiu que a situação está sob controle.

O episódio gerou curiosidade entre os moradores e internautas, que se surpreenderam com a presença de um animal tão incomum solto na região. A imagem do bicho logo viralizou, reforçando o fascínio do público por híbridos de aparência exótica.

