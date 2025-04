Por que centenas de coalas estão sendo mortos a tiros na Austrália? Ativistas denunciam abate de 700 animais no Parque Nacional Budj Bim, em Victoria, após incêndios florestais Internacional|Do R7 23/04/2025 - 09h56 (Atualizado em 23/04/2025 - 09h56 ) twitter

Ao menos 700 coalas foram mortos a tiros por atiradores na Austrália Divulgação/Aussie Ark

Ao menos 700 coalas foram mortos a tiros por atiradores em helicópteros no Parque Nacional Budj Bim, no estado de Victoria, na Austrália, em uma operação que começou no início de abril após incêndios florestais atingirem a região.

A medida, justificada pelas autoridades como uma forma de evitar o sofrimento de coalas afetados pelas chamas, tem gerado forte reação de grupos de defesa animal, que denunciam crueldade, questionam a precisão do método e alertam para o destino de filhotes órfãos.

Os incêndios florestais que devastaram mais de 2.000 hectares de habitat no Parque Nacional deixaram coalas em situação crítica, sofrendo de fome, desidratação e ferimentos, de acordo com o jornal britânico The Independent.

Segundo as autoridades, a eutanásia foi considerada a única alternativa para aliviar o sofrimento dos animais. No entanto, o método escolhido — abate aéreo com atiradores disparando de helicópteros a cerca de 30 metros de altura — provocou reações negativas.

‌



Críticas de ativistas

Grupos de proteção ambiental como a Friends of the Earth Melbourne afirmam que avaliar a saúde dos coalas a partir de helicópteros é impreciso e aumenta o risco de que animais saudáveis, incluindo mães com filhotes, sejam mortos por engano.

“O uso de tiro aéreo deve ser tratado como último recurso. Esta é a primeira vez que coalas são mortos por tiros de helicóptero na Austrália, estabelecendo um precedente ético desagradável”, disse a organização em um comunicado.

‌



Um dos pontos mais criticados é o impacto do abate sobre os filhotes. A Koala Alliance, grupo de proteção animal, disse que há risco de que bebês órfãos sejam abandonados para morrer de fome ou exposição ao sol.

“Se coalas forem atirados para fora das árvores, muitos filhotes serão deixados para sofrer e morrer. É desprezível. É cruel”, disse a organização em uma publicação no Facebook.

‌



A área afetada pelos incêndios foi isolada pelas autoridades, que também bloquearam estradas e instalaram sistema de vigilância na região, segundo o The New York Post. “Nenhum socorrista foi autorizado a entrar, e há grande preocupação com o destino dos filhotes cujas mães podem ter sido baleadas”, disse a Friends of the Earth Melbourne.

Os coalas abatidos provavelmente vinham de uma plantação de eucalipto recém-colhida próxima ao parque, segundo ativistas. A colheita de eucaliptos saudáveis em plantações privadas tem agravado a crise, deixando os coalas sem acesso a alimento e abrigo. Ativistas pedem a suspensão imediata dessa prática para garantir a sobrevivência dos animais remanescentes.

Embora o abate de espécies como veados e avestruzes seja comum em parques nacionais australianos para controle populacional, a prática não é usual com coalas, que já são considerados espécie ameaçada de extinção em estados como Queensland, Nova Gales do Sul e o Território da Capital Australiana, segundo o The Independent.

O governo de Victoria, liderado pela premiê Jacinta Allan, defendeu a operação, afirmando que ela foi baseada em avaliações de especialistas veterinários. “Após uma análise das circunstâncias, essa abordagem foi considerada a maneira de reconhecer que os coalas estavam passando por muito sofrimento”, disse em um comunicado.

O departamento de meio ambiente do estado anunciou que a decisão foi tomada com base em recomendações especializadas.

