Homem morre após ser atacado por canguru em zoológico nos EUA Eric Slate, de 52 anos, sofreu múltiplos ferimentos após, supostamente, ter ‘brincado de lutinha’ com o animal Internacional|Do R7 12/05/2025 - 16h11 (Atualizado em 12/05/2025 - 17h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eric Slate tinha o costume de "brincar de lutar" com os cangurus do zoológico Reprodução/Facebook/Robert Slate

As autoridades do estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, investigam a morte de Eric Slate, 52 anos, após ele ter sido encontrado sem vida em um recinto com cangurus, em um zoológico interativo infantil.

A principal suspeita é de que Slate tenha se envolvido em uma briga com um dos cangurus, o que teria provocado sua morte por “múltiplas lesões”, segundo informou a médica legista Tamara Willard.

Eric era irmão de Robert Slate, proprietário do 5 Star Farm, uma fazenda que oferece atrações como zoológico, onde os visitantes podem tocar nos animais, passeios de camelo e pônei e festas de aniversário. Segundo relatos de autoridades locais, Eric gostava de entrar no recinto e “brincar de lutar” com um canguru-vermelho chamado Jack, com quem já havia sido fotografado em interações físicas.

O episódio fatal ocorreu na noite de sexta-feira (9), perto da meia-noite, pelo horário local. De acordo com o comunicado da polícia do condado de Horry, o corpo foi encontrado dentro do recinto onde estavam animais de diferentes idades. A investigação ainda está em andamento, mas os oficiais afirmaram que todos os cangurus permanecem contidos e não oferecem risco à comunidade.

‌



Em uma homenagem publicada nas redes sociais, Robert Slate compartilhou fotos do irmão com o canguru Jack e escreveu: “Sua memória viverá, sua voz será ouvida, e Jack ficará bem. Meu irmão, meu amigo, minha rocha, você nos deixou com um sorriso que não será esquecido”.

Apesar da gravidade do caso, o animal envolvido, Jack, não foi sacrificado. Autoridades afirmaram que inspetores devem visitar a propriedade nesta semana para verificar o recinto dos cangurus e as condições gerais de segurança do local, que funciona como atração aberta ao público, com foco em crianças e famílias.

‌



Em nota oficial, os responsáveis pela 5 Star Farm asseguraram que o canguru “nunca saiu de seu recinto” e que o espaço “é dedicado a oferecer um ambiente seguro e enriquecedor para animais e visitantes”. A família também expressou pesar e pediu respeito ao momento de luto.

Embora casos fatais envolvendo animais em zoológicos sejam raros nos EUA, não são inéditos. Em 2022, dois homens morreram após serem atacados por um camelo que escapou de seu recinto em uma fazenda no Tennessee, levando à eutanásia do animal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5