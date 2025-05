Escada rolante mais longa do mundo tem 800 metros e cruza 13 ruas em Hong Kong Sistema transporta cerca de 78 mil pessoas todos os dias e virou símbolo de mobilidade urbana, além de ponto turístico na cidade Internacional|Do R7 11/05/2025 - 16h16 (Atualizado em 11/05/2025 - 16h16 ) twitter

Maior escada rolante do mundo tem mais de 800 metros de extensão Wikimedia Commons

Com 800 metros de extensão, a escada rolante Central-Mid Levels, em Hong Kong, é a mais longa do mundo. Inaugurada em 1993, a estrutura foi criada para facilitar o acesso em regiões com ladeiras íngremes e aliviar o trânsito na cidade. Gratuita, ela cruza 13 ruas e realiza cerca de 78 mil viagens por dia. O sistema virou símbolo da mobilidade urbana e também uma atração turística do local.

Ao todo, são 16 escadas rolantes e três esteiras, todas reversíveis e interligadas, segundo o Departamento de Transportes de Hong Kong. A estrutura tecnológica foi construída respeitando a geografia da cidade, sem obras invasivas, e permite acesso a diversos pontos ao longo do trajeto. O projeto facilita o embarque e desembarque de pedestres mesmos em lugares que antes eram considerados de difícil acesso.

O percurso completo da escada rolante Central-Mid Levels leva cerca de 20 minutos e passa por ruas estreitas, ladeiras e pontos históricos de Hong Kong, como o antigo Mercado Central e a antiga delegacia de Polícia. O trajeto começa na movimentada Queen’s Road Central e termina na Conduit Road, no alto dos bairros residenciais.

Inaugurada com a promessa de facilitar a vida dos moradores, a obra acabou virando polêmica: segundo informações, a construção da escada rolante ultrapassou em mais de seis vezes o orçamento inicial e chegou a US$ 30 milhões, equivalente a R$ 146 milhões.

Além de transporte, o sistema também virou atração turística. Restaurantes tradicionais de Hong Kong funcionam ao longo da estrutura e atraem moradores e visitantes todos os dias. Para garantir a segurança, o trajeto é coberto e conta com 75 câmeras, 200 alto-falantes, quatro painéis de LED e uma central de monitoramento dedicada.

A escada funciona todos os dias: das 6h às 10h no sentido descendente e das 10h à meia-noite no sentido ascendente.