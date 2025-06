Homem tenta se casar com menina de 9 anos na Disneylândia Paris e é preso Cerimônia reuniu cerca de 100 pessoas e foi interrompida pela equipe do parque após identificarem que a ‘noiva’ era uma criança Internacional|Do R7 22/06/2025 - 11h52 (Atualizado em 22/06/2025 - 12h05 ) twitter

Homem de 22 anos tentou se casar com menina de 9 anos na Disneylândia Paris Reprodução/Instagram/@disneylandparis

A polícia francesa prendeu, no último sábado (21), um homem de 22 anos, supostamente britânico, acusado de tentar simular um casamento com uma menina de apenas 9 anos na Disneylândia Paris.

Segundo informações do Daily Mail, a cerimônia estava marcada para acontecer ao amanhecer — fora do horário de funcionamento do parque —, mas foi rapidamente interrompida após a equipe do local alertar as autoridades.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, cerca de 100 pessoas estavam presentes no evento, incluindo a criança, sua família e diversos convidados. A presença da menina como “noiva” causou estranheza aos funcionários, que acionaram imediatamente a polícia.

Um comunicado do gabinete do promotor da cidade vizinha de Meaux informou que “quatro pessoas foram presas e interrogadas: o noivo, que se acredita ser o organizador do evento e que se presume ser britânico e ter 22 anos; a mãe da criança, uma mulher ucraniana de 41 anos; e dois cidadãos letões, de 55 e 24 anos”.

O comunicado acrescenta ainda que “a custódia policial do suspeito britânico e de um cidadão letão também foi prorrogada por acusações de fraude e lavagem de dinheiro”. Uma investigação criminal foi aberta pelo Ministério Público francês.

A Disneylândia Paris informou ao Le Parisien que o evento foi encerrado imediatamente após a situação ser identificada, e os convidados foram impedidos de acessar o local.

As circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas. Um exame médico realizado na criança concluiu que ela não sofreu violência física. A promotoria também afirmou que não descarta a possibilidade de o episódio ter sido uma encenação, com os presentes atuando como “figurantes”.

Uma fonte policial relatou ao Le Parisien que o suposto noivo declarou ser diretor de uma produtora e que o grupo estaria gravando um vídeo.

A promotoria esclareceu posteriormente à agência AFP: “Então não foi um casamento, mas sim uma encenação filmada com cerca de cem figurantes. Privatizaram a Disneylândia Paris, fingindo que era um casamento de verdade”.

Apesar disso, nenhuma das pessoas presentes teria sido informada de que se tratava de uma gravação. “Todos nós pensamos que iríamos a um casamento [...] Todos ficaram surpresos, ninguém esperava. A Disneylândia fez muito bem. Cancelaram tudo assim que perceberam que a noiva era uma criança. Ficamos chocados ao ver isso”, disse uma pessoa que afirmou ter sido convidada para o evento.

