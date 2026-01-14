Jovem é baleado no rosto durante confronto em protesto nos Estados Unidos Incidente ocorreu em frente a prédio do serviço de imigração no estado da Califórnia; rapaz pode perder a visão

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Protesto contra ações anti-imigração na Califórnia termina em confusão.

Um jovem de 21 anos é baleado no rosto com bala de borracha por agente de segurança.

Familiares dizem que ele pode perder a visão do olho esquerdo.

Incidente aumenta as reclamações sobre a violência dos oficiais em operações de imigração.

Um protesto acabou em confusão, na última sexta-feira (9), em frente a um prédio do serviço de imigração americana na Califórnia, nos Estados Unidos. Na confusão, um jovem de 21 anos foi atingido no rosto com uma bala de borracha por um agente de segurança do local.

Nas imagens é possível ver os agentes tentando dispersar o grupo quando o tiro atinge o rapaz no rosto. Na sequência, outro homem luta com os policiais enquanto o manifestante atingido é arrastado para o interior do edifício. Segundo relatos da família do jovem, ele pode perder a visão do olho esquerdo.

O incidente ocorreu em um ato contra as ações anti-imigrações dos agentes federais. A revolta ganhou força após a morte de Renee Nicole Good, de 37 anos, em Minneapolis, no dia 7 de janeiro. Os grupos contrários às políticas federais têm reclamado do aumento da violência por parte dos oficiais envolvidos nas operações.

