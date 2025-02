Jovem que diz ser Madeleine McCann é presa ao desembarcar no Reino Unido Polonesa divulgou novos testes de DNA que indicariam uma possível conexão biológica com o pai da menina desaparecida Internacional|Do R7 19/02/2025 - 18h44 (Atualizado em 19/02/2025 - 18h44 ) twitter

Madeleine McCann (esq.), desaparecida desde 2007, e a polonesa Julia Wandelt Reprodução/Instagram/@IAmMadeleineMcCann

A polonesa Julia Wandelt, que afirma ser Madeleine McCann, foi presa nesta quarta-feira (19) ao desembarcar no Reino Unido. A polícia deteve a jovem de 23 anos no aeroporto de Bristol sob suspeita de perseguir e assediar Kate e Gerry McCann, os pais da criança desaparecida em 2007, em Portugal.

Wandelt alega que iria se encontrar com uma amiga que mora em Cardiff, no País de Gales, segundo o jornal inglês Daily Mail.

Ela ficou conhecida em 2023 ao criar um perfil no Instagram afirmando ser a menina britânica desaparecida, fez testes de DNA que posteriormente foram refutados por uma investigadora particular, que afirmou que seu DNA era 100% polonês. No entanto, Wandelt afirma que esses resultados não eram verdadeiros e apresentou uma nova análise.

Nesta semana, Wandelt divulgou um novo conjunto de testes de DNA que, segundo ela, demonstram uma possível conexão biológica entre ela e Gerry McCann, pai de Madeleine McCann, desaparecida em 2007 em Portugal.

Os novos exames indicariam uma correspondência de 69,23% entre o DNA de Julia e amostras supostamente retiradas da cena do crime, incluindo fios de cabelo encontrados no chão e saliva coletada de um cobertor. Além disso, segundo a jovem, os resultados sugerem que seu DNA paterno corresponderia ao de Gerry McCann.

Mesmo com essas alegações, os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, têm se recusado a fazer um teste de DNA, assim como os pais poloneses de Julia. Seu assessor de imprensa, Surjit Singh Clair, criticou a falta de interesse das autoridades em investigar essa nova evidência.

A Polícia Metropolitana de Londres, que ainda trabalha na Operação Grange, responsável pelo caso Madeleine e que foi lançada em 2011 pelo governo britânico, não se manifestou sobre os novos testes apresentados por Julia.