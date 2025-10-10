Maria Corina Machado é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (10)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
Maria Corina Machado é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta (10). Ela é a líder da oposição na Venezuela e foi anunciada como vencedora do Prêmio Nobel da Paz.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 06h04 desta sexta.
Os estados que mais buscaram pelo termo “Maria Corina Machado” são: Distrito Federal, Roraima, Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe, apontou o Google Trends. Confira: