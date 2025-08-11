Marido de influenciadora fazia aposta esportiva enquanto filho se afogava em piscina nos EUA
Brady Kiser, marido de Emilie Kiser, apostava em jogo da NBA quando Trigg, de 3 anos, morreu afogado na piscina de casa
Brady Kiser, de 28 anos, marido da influenciadora norte-americana Emilie Kiser, estava apostando em um jogo da NBA quando o filho do casal, Trigg, de 3 anos, morreu afogado na piscina de casa, no Arizona, nos Estados Unidos, em maio deste ano.
Segundo relatório do Departamento de Polícia de Chandler, divulgado na última sexta-feira (8), Brady era o único responsável por cuidar de Trigg e do filho recém-nascido, Theodore, enquanto Emilie estava fora com amigas.
Às 17h14 do dia do afogamento, Brady apostou US$ 25 (cerca de R$ 136) na plataforma DraftKings, prevendo que Jayson Tatum, jogador do Boston Celtics, marcaria mais de 40 pontos contra o New York Knicks.
Ele ganhou US$ 102,50 (R$ 557,60) após Tatum marcar 42 pontos. Enquanto acompanhava o jogo, deixou Trigg sem supervisão por mais de nove minutos, segundo imagens de câmeras de segurança.
As imagens registraram Trigg caminhando sozinho até a piscina às 17h10. Às 17h12, ele tropeçou em uma cadeira inflável, caiu na água e ficou lá por cerca de sete minutos.
Brady só notou o filho inconsciente na piscina às 17h20, retirou-o da água e começou manobras de reanimação enquanto chamava o socorro. Trigg foi levado ao Hospital Regional de Chandler, mas morreu em 18 de maio.
A polícia apontou contradições no depoimento de Brady, que disse ter deixado Trigg sozinho por apenas 3 a 5 minutos para cuidar de Theodore. As câmeras mostram que o menino ficou sem supervisão por mais tempo, e Brady não soube descrever o que Trigg fazia no quintal.
O relatório concluiu que a distração com o jogo contribuiu para o afogamento, que poderia ter sido evitado com supervisão adequada.
Na sexta-feira, Emilie Kiser conseguiu na justiça ocultar partes do relatório policial com detalhes considerados perturbadores sobre a morte do filho. Um trecho de duas páginas foi retirado do documento público.
