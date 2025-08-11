Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Marido de influenciadora fazia aposta esportiva enquanto filho se afogava em piscina nos EUA

Brady Kiser, marido de Emilie Kiser, apostava em jogo da NBA quando Trigg, de 3 anos, morreu afogado na piscina de casa

Internacional|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Brady Kiser estava apostando em um jogo da NBA enquanto seu filho Trigg, de 3 anos, se afogava na piscina de casa, no Arizona.
  • Ele era responsável por cuidar de Trigg e do filho recém-nascido, Theodore, enquanto a esposa, Emilie Kiser, estava fora.
  • Trigg ficou sem supervisão por mais de nove minutos antes de cair na piscina, o que foi corroborado por imagens de câmeras de segurança.
  • A polícia apontou que a distração com o jogo contribuiu para o afogamento, e partes do relatório policial foram ocultadas pela mãe na justiça.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Brady era o único responsável por cuidar de Trigg enquanto Emilie estava fora, segundo a polícia Reprodução/Instagram/emiliekyser

Brady Kiser, de 28 anos, marido da influenciadora norte-americana Emilie Kiser, estava apostando em um jogo da NBA quando o filho do casal, Trigg, de 3 anos, morreu afogado na piscina de casa, no Arizona, nos Estados Unidos, em maio deste ano.

Segundo relatório do Departamento de Polícia de Chandler, divulgado na última sexta-feira (8), Brady era o único responsável por cuidar de Trigg e do filho recém-nascido, Theodore, enquanto Emilie estava fora com amigas.

Leia mais

Às 17h14 do dia do afogamento, Brady apostou US$ 25 (cerca de R$ 136) na plataforma DraftKings, prevendo que Jayson Tatum, jogador do Boston Celtics, marcaria mais de 40 pontos contra o New York Knicks.

Ele ganhou US$ 102,50 (R$ 557,60) após Tatum marcar 42 pontos. Enquanto acompanhava o jogo, deixou Trigg sem supervisão por mais de nove minutos, segundo imagens de câmeras de segurança.


As imagens registraram Trigg caminhando sozinho até a piscina às 17h10. Às 17h12, ele tropeçou em uma cadeira inflável, caiu na água e ficou lá por cerca de sete minutos.

Brady só notou o filho inconsciente na piscina às 17h20, retirou-o da água e começou manobras de reanimação enquanto chamava o socorro. Trigg foi levado ao Hospital Regional de Chandler, mas morreu em 18 de maio.


A polícia apontou contradições no depoimento de Brady, que disse ter deixado Trigg sozinho por apenas 3 a 5 minutos para cuidar de Theodore. As câmeras mostram que o menino ficou sem supervisão por mais tempo, e Brady não soube descrever o que Trigg fazia no quintal.

O relatório concluiu que a distração com o jogo contribuiu para o afogamento, que poderia ter sido evitado com supervisão adequada.


Na sexta-feira, Emilie Kiser conseguiu na justiça ocultar partes do relatório policial com detalhes considerados perturbadores sobre a morte do filho. Um trecho de duas páginas foi retirado do documento público.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.