Menina de 2 anos luta pela vida após ser infectada com bactérias mortais ao nadar em lago Família alerta para os riscos da infecção bacteriana após passeio recreativo nos EUA e reforça a importância do atendimento imediato Internacional|Do R7 20/06/2025 - 10h48 (Atualizado em 20/06/2025 - 10h56 )

Elisabeth Faircloth segue internada na UTI Reprodução/GoFundMe

Uma menina de apenas dois anos está em estado grave após ser infectada por três diferentes cepas da bactéria Escherichia coli, depois de nadar e passear de barco no Keystone Lake, em Oklahoma, nos Estados Unidos.

Segundo sua família, a criança começou a apresentar sintomas pouco depois do passeio e teve complicações sérias, incluindo a Síndrome Hemolítico-Urêmica (SHU), que afeta os rins e pode ser fatal.

Elisabeth Faircloth foi levada ao hospital após sentir-se mal. Inicialmente, os médicos diagnosticaram uma infecção na garganta e prescreveram antibióticos. Mas, o tratamento piorou sua condição, o que levou os médicos a investigarem outras causas para os sintomas.

‌



A mãe da menina, Suzanne Faircloth, descreveu a situação como um “pesadelo” que evoluiu rapidamente. “Em menos de uma semana, estávamos neste ponto crítico”, disse em entrevista ao canal de TV KOTV. Ela também explicou que nunca tinha ouvido falar de algo assim, pois associa a E. coli com alimentos contaminados, como hambúrgueres.

‌



No hospital, exames revelaram que Elisabeth estava infectada por três cepas diferentes da bactéria E. coli, o que provocou a Síndrome Hemolítico-Urêmica, uma complicação rara e grave que pode causar insuficiência renal, danos no fígado e até lesões cerebrais.

‌



Atualmente, a menina está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde recebe cuidados intensivos. De acordo com a tia, Melissa Lynne, Elisabeth está em diálise e foi medicamente paralisada para dar ao corpo dela a melhor chance de se recuperar, pois o repouso muscular ajuda no combate à infecção.

Melissa comentou em uma publicação nas redes sociais que os rins da criança foram os órgãos mais afetados, e apesar do prognóstico ser esperançoso, a recuperação será longa e incerta, com risco de sequelas permanentes nos rins ou no cérebro.

Além disso, Elisabeth enfrenta uma infecção pulmonar, mas os médicos não podem utilizar os antibióticos tradicionais, pois esses poderiam agravar ainda mais a situação dela.

A família expressou profunda gratidão pela dedicação da equipe médica, destacando que os profissionais trabalham incessantemente para manter a menina estável. Suzanne comparou a experiência a “sentir-se como se estivesse se afogando, com breves momentos de ar que só ajudam a sobreviver, mas sem um fim à vista”.

Preocupada com o risco para outras crianças, a família lançou um alerta nas redes sociais pedindo que os pais fiquem atentos a sintomas que possam surgir após brincadeiras em lagos ou ambientes similares. Eles reforçam a importância de procurar atendimento médico imediatamente, pois a detecção rápida aumenta as chances de recuperação.

A campanha de arrecadação online em nome de Elisabeth já reuniu mais de US$ 8.000 (cerca de R$ 44 mil), buscando apoio para as despesas médicas e cuidados continuados.

Sintomas da infecção por E. coli

A infecção por E. coli, especialmente pela cepa O157, pode causar fortes dores abdominais, diarreia, muitas vezes com sangue, e febre. Em casos raros, a bactéria provoca a Síndrome Hemolítico-Urêmica, que pode levar à insuficiência renal e outros danos graves, com maior risco em crianças menores de cinco anos.

Pais devem ficar atentos a sinais como diminuição na quantidade de urina, cansaço extremo, inchaço e manchas pelo corpo, que indicam a evolução para uma condição mais grave. Caso percebam sintomas como diarreia com sangue ou dores intensas persistentes, é fundamental buscar atendimento médico urgente.

A família de Elisabeth reforça o conselho para que a população não subestime sinais iniciais e que os cuidados sejam iniciados o quanto antes para evitar desfechos fatais.

