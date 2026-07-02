Menino de 11 anos dirigindo caminhonete mata 8 pessoas na Tailândia Criança pegou o carro da família e atropelou um grupo na beira de uma estrada na província de Mukdahan

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um menino de 11 anos dirigiu uma caminhonete e atropelou um grupo de pessoas na província de Mukdahan, Tailândia.

O acidente resultou em oito mortes e 14 pessoas hospitalizadas, quatro em estado grave.

O menino pegou o carro da família e dirigiu por cerca de 10 km antes do acidente; ele está sob custódia para interrogatório.

As autoridades relatam que o garoto está em estado de choque e não conseguiu prestar depoimento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Garoto está sob custódia e deve ser interrogado por autoridades locais Reprodução/Facebook/Nonthawat Wisutthipat

Um menino de 11 anos matou oito pessoas na Tailândia nesta quinta-feira (2). O garoto estava dirigindo uma caminhonete quando atropelou um grupo que caminhava na província de Mukdahan, no nordeste do país.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro desgovernado vai de encontro a uma fila indiana na beira da estrada. Segundo autoridades, 14 pessoas estão hospitalizadas, sendo quatro em estado grave.

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O governador de Mukdahan, Worrayan Boonnarat, ainda informou que cinco das vítimas morreram no local, enquanto outras três chegaram a ser encaminhadas para o hospital, mas não resistiram.

A polícia acredita que o menino tenha pegado o carro da família e dirigido por cerca de 10 km antes do acidente. O garoto está sob custódia e deve ser interrogado na presença de agentes de proteção à criança.

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Ainda não se sabe se a criança possui alguma deficiência. Autoridades relataram que ele está em estado de choque e não consegue prestar depoimento.

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